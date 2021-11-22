Üniformalı polisin elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlenip, beğeni aldı. Batmanlı yerel şarkıcı Musa Gezer'in de sahneye çıktığı düğünde eğlenceli anlar yaşandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube'de görevli polis memuru, kentte pazar günü düzenlenen düğüne davetli olarak gitti. Polis memurunun halayın başını çektiği görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti.

Son Dakika › Yaşam › Trafik polisi katıldığı düğünde mendili eline alıp halay başı oldu! İşte ilgi çeken o görüntüler - Son Dakika

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