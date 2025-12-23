Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

"FOTOĞRAFTAKİ SEN DEĞİLSİN"

Ekiplere arkadaşının ehliyetini veren S.A., "Fotoğraftaki sen değilsin" diyen polis memuruna, "Bu benim eski fotoğrafım, eski halim" diyerek kendini savundu.

18 BİN 677 TL CEZA KESİLDİ

Bir süre sonra ehliyetin arkadaşına ait olduğunu itiraf eden S.A.'ya, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.