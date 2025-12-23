Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı - Son Dakika
Yaşam

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

23.12.2025 10:50
Bursa'da trafik denetiminde durdurulan S.A., ekiplere arkadaşının ehliyetini verdi. Genç adam polisin durumu fark edip "Fotoğraftaki sen değilsin" demesi üzeerine "Bu benim eski fotoğrafım, eski halim" karşılığını verdi ancak 18 bin 677 TL ceza ödemekten kurtulamadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

"FOTOĞRAFTAKİ SEN DEĞİLSİN"

Ekiplere arkadaşının ehliyetini veren S.A., "Fotoğraftaki sen değilsin" diyen polis memuruna, "Bu benim eski fotoğrafım, eski halim" diyerek kendini savundu.

18 BİN 677 TL CEZA KESİLDİ

Bir süre sonra ehliyetin arkadaşına ait olduğunu itiraf eden S.A.'ya, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    hükümet sahtekar olunca vatandaşa yansıması böyle oluyor işte tüik değilmi her ay sizi dolandıran yanlış veriler gösteren adam ehliyeti yanlış gösterincemi doğruluk abidesi oldunuz 44 22 Yanıtla
  • aragorn aragorn:
    cezalar ve memurlar kimsenin umrunda değil. herkes gevşek ve ders çıkarmayan bir kafaya sahip. cezalar ve yaptırımlar malesef çokkkk amaaa çokkkkkkk yetersiz 22 3 Yanıtla
    Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    naspın indirip sksin mi öylemi adam olcan ? 1 2
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
