Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim - Son Dakika
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Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim

02.05.2022 17:32
Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim

Denizli'de trafik ekipleri, bayram tatilinde yolda olan sürücüleri hem denetledi hem de şeker ve çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı.

Denizli'de trafik ekipleri, bayram tatilinde yolda olan sürücüleri hem denetledi hem de şeker ve çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı.

Ramazan bayramı tatili dolayısıyla trafikte denetimlerini sıklaştıran trafik polisleri, özellikle emniyet kemeri denetimi üstünde duruyor. Trafik ekipleri, Çal ilçesinde trafik kurallarına uymayan sürücüleri hem uyarıyor hem de bayram şekeri ile çikolata verdi. Trafik akışının yaşandığı noktalarda trafik kontrollerini sıkılaştıran ekipler, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Trafik ekipleri sürücüleri yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını, araçta bulunan herkesin emniyet kemerini takmasını ardından yola çıkmaları konusunda uyarılarını sürdürerek, emniyet kemerinin önemini hatırlattılar. Bayram sevincinin hüzne dönüştürülmemesi için, tüm sürücü ve yolcuların bayramını da kutlayan ekipler, uygulamalarda, sürücü ve yolculara şeker, çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu. - DENİZLİ

Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim
Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim
Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim
Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim
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Tragger, Denizli, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik polislerinden 'bayram şekerli' denetim - Son Dakika
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