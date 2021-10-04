Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar - Son Dakika

Gaziantep'te düğün konvoyu, az kalsın kazaya neden oluyordu. İki trafik magandası, hareket halindeki araçlara tutunarak başta kendileri olmak üzere diğer araçtaki vatandaşların da canını tehlikeye attı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Şehitkamil ilçesi İpekyolu'nda kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bir düğün konvoyuna katılan kamyonetle hafif ticari araçtan sarkan trafik magandaları yürekleri ağızlara getirdi. Araçtan sarkanlardan biri iki araç arasında yolculuk yaptığını gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç sürücüsü ve araçtan sarkanları tespit ederek gözaltına aldı.

ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik magandaları hakkında TCK'nın 179. Maddesi gereğince "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten" adli işlem başlatıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri de trafiği tehlikeye düşüren iki aracı trafikten men ederken, sürücülere ve araçta bulunanlara, "Tedbirsiz ve Saygısız Davranışlarda Bulunarak Araç Kullanmak", "Kamunun Rahat ve Huzurunu Bozacak Şeklide Araç Kullanmak" ve "Emniyet Kemerini Takmamak" maddelerinden idari trafik para cezası uyguladı.