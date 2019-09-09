Son Dakika Haberleri: Trafikte şaşırtan görüntü...Otomobilin bagajından sürücüleri selamladılar
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Trafikte şaşırtan görüntü...Otomobilin bagajından sürücüleri selamladılar

1 saat önce

Trafikte şaşırtan görüntü.

Trafikte şaşırtan görüntü...Otomobilin bagajından sürücüleri selamladılar, System.String[]

Trafikte şaşırtan görüntü...Otomobilin bagajından sürücüleri selamladılar

-Trafikte aracın bagajın bulunan iki çocuk sürücülere el salladı

KONYA - Konya'da trafikte seyreden bir otomobilin bagajında oturarak arkadan gelen sürücülere el sallayan iki çocuğun tehlikeli yolculuğunu trafikte cep telefonu kamerasına yakalandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesinde yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde seyir halinde olan 42 MA 1336 plakalı otomobilin bagajının açık olduğunu fark eden diğer sürücüler, bagajda oturan iki çocuğu gördü. Bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, bagaja güçlükle sığdığı görülen çocuklar, bir yandan kapağı tutmaya çalışırken, bir yandan da diğer sürücülere el salladı. Bir süre devam eden bu tehlikeli yolculuk, Cemil Çiçek Caddesi girişinde sona erdi.

Karatay, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
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