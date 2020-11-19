Trafikte tartıştığı genci bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Trafikte tartıştığı genci bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

19.11.2020 14:13
Trafikte tartıştığı genci bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Beşiktaş'ta yol verme nedeniyle tartıştığı Arda İpek'i bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Beşiktaş'ta yol verme nedeniyle tartıştığı Arda İpek'i bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mutlu Caner Yontarkol, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Serdar Kulaoğlu, olayın nasıl başladığını görmediğini belirterek, iki aracın durduğunu fark ettiğini ve ardından müşteki ile sanığın tartıştıklarını söyledi.

Tartışmada kimin ne dediğini duymadığını belirten Kulaoğlu, "Müşteki aracın direksiyonunda oturuyordu. Sanık kendi aracına doğru koştu. Müşteki de araçtan indi. Ben de müştekiye 'Yaralanmışsın' dedim. O da sanığın kendisini bıçakladığını söyledi ve ardından onu hastaneye kaldırdık." dedi.

Duruşmada söz alan sanık Yontarkol, "Olaydan dolayı çok üzgünüm. Keşke hiç yaşanmasaydı. Cezaevinde zor şartlar altındayız. Astım ve tansiyon hastasıyım. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eğitim gördüğü İtalya'da yeni tip Koronairüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'ye gelen Arda İpek'in (22) 7 Mart'ta akşam saatlerinde Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki evinin otoparkına gireceği sırada, karşı şeritten gelen sürücü Mutlu Caner Yontarkol ile yol verme yüzünden tartıştıkları anlatılıyor.

Tartışmanın devamında Yontarkol'un araçtan inerek, İpek'i camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı ifade edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre İpek'in yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan nitelikte olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Yontarkol'un "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul, Beşiktaş, Ceza, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafikte tartıştığı genci bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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