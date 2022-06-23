Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

23.06.2022 23:29

Şile Yolu'nda tartıştıkları sürücüyü darbeden 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şile Yolu'nda tartıştıkları sürücüyü darbeden 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Şile Yolu'nda otomobiliyle seyreden H.A. ile başka bir sürücü arasında trafikten kaynaklanan tartışma çıktı. Tartıştığı kişi tarafından takip edilen H.A'nın aracı, Çekmeköy Eski Ankara Caddesi'nde trafik sıkışıklığı fırsat bilinerek durduruldu. 2 şüpheli, H.A'yı darbederek, aracına zarar verdi.

Polis, olaya ait görüntülerin başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler R.Ç. ve A.A. hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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