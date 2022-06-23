Yapılan araştırma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler R.Ç. ve A.A. hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Şile Yolu'nda otomobiliyle seyreden H.A. ile başka bir sürücü arasında trafikten kaynaklanan tartışma çıktı. Tartıştığı kişi tarafından takip edilen H.A'nın aracı, Çekmeköy Eski Ankara Caddesi'nde trafik sıkışıklığı fırsat bilinerek durduruldu. 2 şüpheli, H.A'yı darbederek, aracına zarar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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