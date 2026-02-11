Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda

Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda
11.02.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meclis'ten geçen yeni düzenleme sürücülerin bütçesini ciddi şekilde zorlayacak. Kurallara uymayan bazı sürücüler için ise hapis cezası gündemde. Yeni düzenlemeyle birlikte seyir halindeyken cep telefonu kullanımına 5 bin ila 20 bin lira arasında ceza uygulanacak. Emniyet kemeri ve koruyucu ekipman ihlallerine yönelik yaptırımlar artırılırken, ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerini terk edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, trafik cezalarının yükseltilmesini içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını belirlenen şartlara uygun ve kamu huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası kesilecek. Şartlara aykırı cihaz bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira ceza uygulanacak, ayrıca araçları 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

SEYİR HALİNDE TELEFONA KADEMELİ CEZA

Seyir sırasında cep telefonu ya da benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira ceza verilecek. Son ihlal tarihinden geriye doğru 1 yıl içinde ikinci kez yakalananlara 10 bin lira, üçüncü ve daha fazla ihlalde ise her seferinde 20 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca her ihlalde sürücü belgesi 30 günlüğüne geri alınacak.

EMNİYET KEMERİNDE YENİ ZORUNLULUKLAR

Araç kullanımı esnasında sürücü ve yolcuların; emniyet kemeri, kask, koruyucu gözlük, çocuk bağlama sistemi ve yönetmelikte belirtilen diğer koruyucu ekipmanları usulüne uygun şekilde kullanması zorunlu olacak. Bu ekipmanları doğru şekilde kullanmayanlar, hiç kullanmamış sayılacak.

Koruyucu sistemlerin hangi araçlarda, hangi tarihten itibaren ve hangi şartlarda bulundurulacağı ve kullanılacağı yönetmelikle belirlenecek.

KEMER TAKMAYANA 2 BİN 500 LİRA CEZA

Belirtilen araçlarda yolcuların, araç hareket etmeden önce ve yolculuk süresince emniyet kemeri takmaları için uyarılması zorunlu olacak. Emniyet kemerini uygun şekilde kullanmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza uygulanacak.

Bir yıl içinde bu kuralın 4 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak. Ehliyetin iadesi için kesilen tüm idari para cezalarının ödenmiş olması gerekecek.

KASK VE GÖZLÜK İHLALİNE ARTAN CEZA

Sürüş sırasında kask ve koruyucu gözlüğü usulüne uygun takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza verilecek. Bir yıl içinde ikinci ihlalde ceza 5 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise her seferinde 10 bin liraya çıkacak.

Yönetmelikte belirtilen diğer koruyucu sistemleri kullanmayanlara ve yolcuları kemer konusunda uyarmayanlara 1000 lira ceza uygulanacak. Gerekli ekipman olmadan araçların kara yolunda seyretmesine izin verilmeyecek.

15 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL SORUMLULUK

Sürücüler, 15 yaşından küçük çocukların emniyet kemeri, kask, koruyucu gözlük, çocuk koltuğu ve diğer güvenlik ekipmanlarını uygun şekilde kullanmalarını sağlamakla yükümlü olacak. Bu şart yerine getirilmeden yolculuğa izin veren sürücülere 5 bin lira ceza kesilecek.

OLAY YERİNİ TERK EDENE HAPİS VE AĞIR YAPTIRIM

Anlaşma durumu dışında maddi hasarlı, yaralanmalı ya da ölümlü kazalarda, zabıtanın izni olmadan zorunlu bir durum haricinde olay yerinden ayrılan veya kaza yerindeki durumu değiştiren sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk edenlere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ehliyetin iadesi için tüm para cezalarının ödenmiş olması şart olacak.

Motorsuz araçlar ve elektrikli skuter sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabi olacak. Bu düzenleme, kanunun yayımlanmasından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

TUTANAKLARDA KİMLİK YERİNE NUMARA

Trafik suçlarına ilişkin tutanaklar; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki yetkili personel tarafından düzenlenecek. Tutanaklarda görevli personelin açık kimliği yerine personel tanıtım numarası yer alacak.

Cep Telefonu, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat da bunu yaparsa Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı Avukat da bunu yaparsa! Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e anlamlı destek Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar Annesini ve kızını arabada vurmuş 4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
Dehşete düşüren görüntü: “Yapma, o kız“ dese de dinlemedi Dehşete düşüren görüntü: "Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş’ın dekoltesine ekipten jet müdahale Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

09:50
İşte futbol bu Como, Napoli’yi de devirerek, Inter’in rakibi oldu
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu
09:31
Rakibe gol oldu yağdılar En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:25
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti İşte sonuç
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
09:08
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı
CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
08:46
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
08:42
Teknoloji devinde şok Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
07:14
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
06:51
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 09:57:09. #7.11#
SON DAKİKA: Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.