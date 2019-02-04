Son Dakika Haberleri: Trafo Çetesi Çökertildi

Trafo Çetesi Çökertildi

59 dakika önce

Trafo çetesi çökertildi Telekom yelekleriyle trafolara giren batarya çetesi 2 ilde yapılan operasyonlarla yakalandıYALOVA - Kendilerine Türk Telekom personeli süsü vererek Marmara bölgesinde trafoların UPS bataryalarını çalan şebeke çökertildi.

Trafo Çetesi Çökertildi, System.String[]
Trafo çetesi çökertildi
Telekom yelekleriyle trafolara giren batarya çetesi 2 ilde yapılan operasyonlarla yakalandı

YALOVA - Kendilerine Türk Telekom personeli süsü vererek Marmara bölgesinde trafoların UPS bataryalarını çalan şebeke çökertildi.
Yalova polisi Marmara bölgesindeki bir çok vilayette Türk Telekom A.Ş firmasına ait trafolara dadanan hırsızlık şebekesini çökertti. Çiftlikköy ilçesindeki 5 trafo binasının soyulması üzerine harekete geçen Yalova polisi, ilçedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Önce araçların plakalarına ulaşan ekipler, ardından şahısların eşkal ve kimlik bilgilerine ulaşmayı başardı. Şahısları teknik takibe alan polis, kısa sürede 4 hırsızlık zanlısının adreslerini tespit etti. Düğmeye basan polis, Kocaeli'nin Darıca ilçesi ve İstanbul'daki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Şahısları uykuda yakalayan Yalova polisi, zanlıları Yalova'ya getirerek sorguladı. Hırsızlık zanlıları M.H. ve G.H. hırsızlıkları nasıl yaptıklarını anlattı. Daha önceden Türk Telekom'da çalışan M.H'nin trafolara özel anahtarları ele geçirdiği ve zanlıların bu anahtarlar sayesinde trafoları kolayca açarak içeri girdikleri tespit edildi. Trafolarda bulunan UPS bataryalarını söken hırsızların daha sonra bu bataryaları hurdacılara sattıkları öğrenildi.
Çiftlikköy ilçesindeki trafolardan çalınan bataryalar Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 hurdacıda ele geçirildi. Şahısların ev ve işyerlerinde Telekom'a ait yelek ve trafoları açmakta kullanılan anahtarlar ele geçirildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı Cinayetindeki Ses Kayıtlarının Detaylarını Paylaştı: İnsanın Yüreği Ağzına Geliyor Marmara'da Ürküten Görüntü! Yarım Tonluk Ölü Orkinoslar, Karaya Vurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 00:36:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafo Çetesi Çökertildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]