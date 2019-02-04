Trafo çetesi çökertildi
Telekom yelekleriyle trafolara giren batarya çetesi 2 ilde yapılan operasyonlarla yakalandı
YALOVA - Kendilerine Türk Telekom
personeli süsü vererek Marmara
bölgesinde trafoların UPS bataryalarını çalan şebeke çökertildi. Yalova
polisi Marmara bölgesindeki bir çok vilayette Türk Telekom A.Ş firmasına ait trafolara dadanan hırsızlık şebekesini çökertti. Çiftlikköy
ilçesindeki 5 trafo binasının soyulması üzerine harekete geçen Yalova polisi, ilçedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Önce araçların plakalarına ulaşan ekipler, ardından şahısların eşkal ve kimlik bilgilerine ulaşmayı başardı. Şahısları teknik takibe alan polis, kısa sürede 4 hırsızlık zanlısının adreslerini tespit etti. Düğmeye basan polis, Kocaeli
'nin Darıca
ilçesi ve İstanbul
'daki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Şahısları uykuda yakalayan Yalova polisi, zanlıları Yalova'ya getirerek sorguladı. Hırsızlık zanlıları M.H. ve G.H. hırsızlıkları nasıl yaptıklarını anlattı. Daha önceden Türk Telekom'da çalışan M.H'nin trafolara özel anahtarları ele geçirdiği ve zanlıların bu anahtarlar sayesinde trafoları kolayca açarak içeri girdikleri tespit edildi. Trafolarda bulunan UPS bataryalarını söken hırsızların daha sonra bu bataryaları hurdacılara sattıkları öğrenildi.
Çiftlikköy ilçesindeki trafolardan çalınan bataryalar Kocaeli'nin Gölcük
ilçesinde 3 hurdacıda ele geçirildi. Şahısların ev ve işyerlerinde Telekom'a ait yelek ve trafoları açmakta kullanılan anahtarlar ele geçirildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.