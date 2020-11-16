Traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Traktör sürücüsü Mesut Kartal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şube Müdürlüğünün bulunduğu Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

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