Traktör şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

- Traktör şarampole uçtu: 2 yaralı

ERZURUM - Aşkale'nin Yeniköy Mahallesinde seyir halindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Edinilen bilgiye göre M.D yönetimindeki 25 RA 984 plakalı traktör ile Aşkale İlçe Merkezinden Yeniköy Mahallesine giderken Güllüdere yol ayrımı mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole kayarak devrildi. Kazada Traktör sürücüsü M.D ve yanında yolcu olarak bulunan Z.D isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.