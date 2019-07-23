Son Dakika Haberleri: Traktör'ün Erzurum kampı sona erdi
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Traktör'ün Erzurum kampı sona erdi

1 dakika önce

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör, teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki Erzurum kampını tamamladı.

Traktör'ün Erzurum kampı sona erdi, System.String[]
İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör, teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki Erzurum kampını tamamladı.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 10 gün süreyle kamp yapan takım futbolcular yoğun antrenmanlar gerçekleştirdi.
Deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin gözetiminde yapılan antrenmanlarda oyuncular yüksek rakımda güç depoladı.
İran temsilcisi, son antrenmanını bugün gerçekleştirdikten sonra kentten ayrıldı.
Mustafa Denizli, Erzurum, Körfez, İran, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:35 Kaynak: AA
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