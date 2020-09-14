Trakya Birlik'ten ayçiçek üreticisine müjde - Son Dakika

Trakya Birlik'ten ayçiçek üreticisine müjde

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, ayçiçek önalım fiyatını güncelleyerek, yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği için fiyatı 3.850 TL/Ton olarak açıkladı.

Trakya Birlik'ten ayçiçek üreticisine müjde, System.String[]

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, ayçiçek önalım fiyatını güncelleyerek, yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği için fiyatı 3.850 TL/Ton olarak açıkladı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eylül ayı ortası itibarıyla ülkemiz yağlık ayçiçek tohumu hasadı ilerleyişi yüzde 85-90 seviyelerinde ulaşmış olup, ay sonu itibarıyla büyük oranda hasadın tamamlanması öngörülmektedir. Mevcut hasat gidişatı ve verimlilik rakamları değerlendirildiğinde Birliğimiz, geçtiğimiz sezona göre ekim alanlarındaki daralmanın yanı sıra yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklık etkisiyle ortaya çıkan verim ve kalite kayıpları sonucunda bir önceki sezona göre yaklaşık 200 bin tonun üzerinde kayıpla ülke rekoltesinin azami 1 milyon 250 bin ton seviyelerinde gerçekleşebileceği tahminini korumaktadır" denildi.

Açıklamada, "Bölgeler arası iklimsel farklılıkların paralelinde Temmuz sonu itibarıyla Çukurova bölgemizde başlayan hasat sürecinde 2.800 TL/Ton seviyelerinde oluşan yağlık ayçiçek tohumu fiyatları, İç Anadolu Bölgesi beraberinde Trakya Bölgesi'nde hasadın başlamasıyla birlikte görülen düşük verimlerin yanı sıra Karadeniz havzasındaki ülkelerde de olumsuz mevsim koşullarından ötürü tahmin edilen rekolteden önemli miktarda düşüş yaşanacağı beklentisinin güçlenmesi, dünya yağlı tohumlar üretimi ve ticaretinde soya ve türevleri başta olmak üzere pandemi etkisiyle ülkelerin gıda arz güvenliğini önceleyen tedbir ve temkin politikalarının yansıması sonucunda yakın dönemde yaşanan hızlı ve yüksek oranlı fiyat artışları, döviz kurlarında yaşanan yükseliş süreci ve bu bağlamda mevcut gümrük vergisi ve uygulamaları çerçevesinde olası ithal maliyetleri karşılığı olarak halihazırda tüm bölgelerimizde ve ticaret borsalarında yüzde 40 yağlı standart ürün için 3.850-3.950 TL/ton seviyelerine kadar yükselmiş bulunmaktadır. Hasadın son dönemlerinde olmamızdan dolayı mevcut fiyatlar düşük işlem hacimleri ile gerçekleşmekte olup, Trakya Bölgesi'nde fiyat hareketlerinin ağırlıklı olarak takip edildiği Edirne Ticaret Borsası'nda 11 Eylül 2020 itibarıyla toplam işlem gören 14 milyon 700 bin kilogram yağlık ayçiçeğinin yüzde 40 yağ randımanlı yağlık ayçiçek tohumu satış fiyatı ortalaması 3.406 TL/Ton, Uzunköprü Ticaret Borsası'nda 11 Eylül 2020 itibarıyla toplam işlem gören 12 milyon 800 bin kilogram yağlık ayçiçeğinin yüzde 40 yağ randımanlı yağlık ayçiçek tohumu satış fiyatı ortalaması da 3.685 TL/Ton seviyelerindedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Yurt içi piyasalardaki tüm bu gelişmelerin yanısıra önemli üretim havzalarında ve dünya tarımsal emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareket ve fiyatlardaki güçlü duruş sürmekte olup, uluslararası piyasalarda gerek yağlık ayçiçek tohumu, gerekse ham ayçiçek yağında yaşanabilecek arz sıkıntısı tedirginlikleri etkisi ile Ağustos ayında CIF 375 dolar seviyelerinde seyreden ithal ayçiçek tohumu fiyatları CIF 470 - 475 dolar seviyelerine, benzer şekilde ham ayçiçek yağı fiyatları da CIF 820 dolar seviyelerinden 920-930 dolar seviyelerine yükselmiştir. Bu süreçte Yönetim Kurulumuz 24 Ağustos tarihinde 3.240 TL/Ton yüzde 40 yağlı baz ürün avans ödemesi tutarını 02.09.2020 tarihinde 3.550 TL/Ton seviyesine yükseltmiş olup, 14 Eylül 2020 itibarıyla Birliğimiz toplam mubayaa miktarı 243 milyon 853 bin 815 kilogram seviyelerine ulaşmıştır. Tüm bu gelişmelerin ışığında Yönetim Kurulumuzca hasadın ilk gününden bugüne büyük bir güven ve aidiyetle ürünlerini Birliğimize teslim eden tüm ortaklarımız için yüzde 40 yağlı baz ürün için ön alım fiyatı 3.850 TL/Ton olarak belirlenmiş olup, yüzde 44 yağlı ürün için karşılığı 4.081 TL/Ton'a ve yüzde 50 yağ oranlı ürün için 4.427,50 TL/Ton'a tekabül etmektedir. Belirlenen ön alım fiyatları ilk günden bugüne kadar ürün teslim eden tüm ortaklarımızın teslimatları için geçerli olmaktadır. Takip eden süreçte 2020/2021 iş yılında bağlı kooperatiflerimiz ve Birliğimizce elde edilecek müspet kar kooperatifçiliğin en temel prensiplerinden olan risturn (kar payı) dağıtım esasları çerçevesinde ortaklarımıza takdim edilecektir. 2020/2021 üretim sezonu sürecinde gerek yurt içi, gerekse de dünya piyasalarında pandemi ve kuraklık etkisiyle yaşanan güçlü fiyat artış trendine karşılık uygulama ve politikalarını çiftçilerimiz lehine güncel tutarak çiftçilerimizin fiyat artış sürecinden azami şekilde pay almalarına olanak sağlayan hükümetimiz nezdinde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile bakanlıklarımızın kıymetli bürokratlarına, çiftçilerimiz adına sürecin başından itibaren yakın ilgi ve alakalarını eksik etmeyen TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ile bölge milletvekillerimize ve nihayetinde tüm sürecin sahibi, Birliğimizin en büyük varlığı ve dayanağı, hasadın ilk günlerinden itibaren yüksek aidiyet ve güvenle alın teriyle ürettikleri ürünlerini Birliğine teslim eden ortaklarımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız." - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Yönetim Kurulu, Türk Lirası, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya Birlik'ten ayçiçek üreticisine müjde - Son Dakika Ekonomi

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