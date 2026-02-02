Trakya'da Kar Yağışı ve Buzlanma Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
Trakya'da Kar Yağışı ve Buzlanma Kazalara Neden Oldu

Trakya'da Kar Yağışı ve Buzlanma Kazalara Neden Oldu
02.02.2026 16:22
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor, kazalar arttı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Kırklareli Kavşağı mevkisinde E.D.H. yönetimindeki 22 ABB 925 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri de yollardaki buzlanmaya karşı çalışma yürütüyor.

Kırklareli'nde ise kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şekilde devam ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda kar ve buzlanma oluştu.

Bazı araçlar kontrolden çıkarak kazaya karıştı. Kaza ihbarına giden trafik ekipleri de Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Polis ekipleri, kazadan yara almadan kurtuldu.

Demircihalil köyü yakınlarında ise bir tır kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Yağış sebebiyle bazı araçların yolda ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 25, Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da da kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

