Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika
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Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yapıldı

29.04.2022 19:12
Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yapıldı

Trakya'da, Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla denetim yapıldı.

Trakya'da, Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla denetim yapıldı.

Edirne'deki denetim, Eski Cami Kavşağı'nda Vali Ekrem Canalp'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Canalp, sürücülere üzerinde "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürleri dağıttı, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Canalp, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri'nin de yer aldığı denetimde sürücü ve yolculara, güzel bir bayram diledi.

Vali Canalp, gazetecilere, yapılan çalışmalar sayesinde emniyet kemeri takılması konusunda toplumsal bilince ulaşıldığını söyledi.

Arka koltuktakilerin de kemer takmalarının önemli olduğunu vurgulayan Canalp, "Küçük bir evladımız, aracın arkasında seyahat ediyordu ve emniyet kemerliydi. Dolayısıyla çocuklara yönelik daha önceki zamanlarda özellikle kırmızı düdükle yaptığımız bilinçlendirme çalışmalarının da ne kadar verimli olduğunu, iyi sonuçlar ortaya çıkarmış olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Canalp, emniyet kemerinin olası kaza durumlarında can kayıplarını önlemede ve yaralanmaların önüne geçmede önemli bir faktör olduğunu sözlerine ekledi.

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İskele Kavşağı'nda emniyet kemeri denetimine katıldı.

Emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına dikkati çeken Yıldırım, sürücü ve yolculardan, seyahatleri boyunca emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Vali Osman Bilgin, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki uygulamada durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yapıldı
Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yapıldı
Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yapıldı
Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yapıldı

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Ramazan Bayramı, Trakya Bölgesi, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika


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