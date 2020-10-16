Trakya'da Temmuz ayı ihracatı 188,3 milyon doları geçti - Son Dakika

Trakya'da Temmuz ayı ihracatı 188,3 milyon doları geçti

16.10.2020 09:45
Trakya'da Temmuz ayı ihracatı 188,3 milyon doları geçti, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Üç ilimizin Temmuz ayında yaptığı toplam ihracat 188,3 milyon doları geçti" dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Üç ilimizin Temmuz ayında yaptığı toplam ihracat 188,3 milyon doları geçti" dedi.

Trakya Bölgesi'nin Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Pandeminin gölgesinde kalan Temmuz ayı verileri ne yazık ki küçük de olsa bir miktar düşüşü işaret ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan Temmuz ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ, Temmuz ayında 167,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il oldu. 2020 yılı ile 2019 yılı Temmuz dönemi karşılaştırıldığında Tekirdağ'ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 116,6 milyon dolar azaldı. Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 5,5 milyon dolarlık azalma meydana geldi. Edirne 2020 yılı Temmuz ayında 6,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine göre ihracatında 4,8 milyon dolarlık bir artış oldu. Üç ilimizin Temmuz ayında yaptığı toplam ihracat 188,3 milyon doları geçti" dedi.

Kırklareli Temmuz ayında en çok ihracatı Angola'ya gerçekleştirdi

Şahin, "Bölge illerimizin ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise 2020 Temmuz ayı itibarıyla Edirne ilinin en çok ihracat yaptığı ülkenin Almanya olduğunu görüyoruz. Almanya'yı Angola, İsviçre, Nijer ve Kanada takip etti. Kırklareli ilinin 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığı ülke ise Angola oldu. Angola'yı Benin, Kenya, Nijerya ve Almanya takip etti. Tekirdağ'ın 2020 Temmuz ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya oldu. Tekirdağ'ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekiyor. (ABD, Belçika, Fransa ve İspanya)" ifadelerine yer verdi.

Trakya'nın en çok ihracat yapan ili Tekirdağ, plastik ürünler ve sentetik kauçuk ihraç etti

Trakya'da en çok ihracatı yapan Tekirdağ ili genelde plastik ürünler, sentetik kauçuk, giyim eşyası, tekstil ürünleri, işlenmiş metaller, öğütülmüş hububat, otomotiv parçaları ve ev aletleri ihraç etti. Edirne ilinin en çok ihraç ettiği ürünler arasında öğütülmüş hububat, tekstil, işlenmiş su ürünleri, sebze ve meyve, temizlik ürünleri, metal yapı malzemeleri yer aldı. Kırklareli ili ise daha çok öğütülmüş hububat, gıda maddeleri, işlenmiş metaller, nişastalı ürünler, ev aletleri, mobilya, tekstil, çimento, şekerleme ihraç etti. - TEKİRDAĞ

Trakya'da Temmuz ayı ihracatı 188,3 milyon doları geçti
Trakya'da Temmuz ayı ihracatı 188,3 milyon doları geçti

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, İhracat, Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya'da Temmuz ayı ihracatı 188,3 milyon doları geçti - Son Dakika Ekonomi

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