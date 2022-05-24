Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 602 bin 867 oldu - Son Dakika
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Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 602 bin 867 oldu

24.05.2022 13:37
Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 602 bin 867 oldu

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla 602 bin 867 oldu.

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla 602 bin 867 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de, nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 170 bin 27'ye ulaştı.

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla 291 bin 692, Kırklareli'nde 140 bin 878 oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 602 bin 867 oldu - Son Dakika


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