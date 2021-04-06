Trakya'daki STK'lardan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Trakya'daki STK'lardan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

06.04.2021 13:35
Trakya'daki STK'lardan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki, System.String[]

Kırklareli ve Tekirdağ'daki sivil toplum kuruluşları (STK), bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki sivil toplum kuruluşları (STK), bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Kırklareli Esnaf Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince yayınlanan ortak basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğu belirtildi.

Millet iradesini yok sayan ve darbeci fikirleri içeren yaklaşımların her zaman hezimete uğramaya mahkum olduğunu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletimiz, darbe girişimlerine karşı en son cevabı net bir şekilde 15 Temmuz'da vermiş, demokrasiye bağlılığı, basiretli duruşu ve onurlu mücadelesi ile millet iradesine ve demokratik değerlere bağlılığını göstermiştir. Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürmek amacıyla milli hassasiyetlerimizi kendi milletine karşı kullanan her kim olursa olsun milletine ihanet emiştir."

Tekirdağ

Tekirdağ İHH İnsani Yardım Derneği, Tekirdağ İmamhatip Mezun ve Mensupları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Temsilciliği, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilcisi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ Temsilciliğinden yapılan ortak açıklamada da amirallerin bildirisinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Peygamber ocağı olarak kabul ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli 104 amiralin, bir gece yarısı, Montrö Sözleşmesi ve bir amiralin davranışı üzerinden millet iradesini hiçe sayan ve darbe çağrıştıran bildirisini ülkemiz demokrasisine saldırı olarak görmekteyiz."

BBP Edirne İl Başkanı Köroğlu

BBP Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu, emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milli iradeye karşı girişilecek her türlü kalkışmanın karşısında olduklarını belirtti.

Milli iradeye ayar vermeye çalışan, cunta diliyle tehditler savuranların bunun bedelini ağır bir şekilde ödemesi gerektiğini aktarın Köroğlu, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de yarın da meydanlarda milli iradeyi korumak üzere 'ordu gözbebeğimizdir, ancak namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' diyen bir şehit liderin Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Alperenleri olarak, kefenlerimizi giyip can vermeye hazır olduğumuzu bilsinler."

Sivil Toplum Kuruluşları, Kırklareli, Tekirdağ, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'daki STK'lardan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var         
13:27
Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda         
13:08
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:58:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya'daki STK'lardan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei