Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

27.06.2022 16:27
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, törende fakültelerinin, 2011 yılında kurulmuş nispeten yeni ve genç bir fakülte olduğunu belirtti.

Hekimlik gibi kutsal bir mesleği yapacak gençlere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Hatipoğlu, "Hayat boyu unutmayacağınız anıları burada biriktirdiniz. Bu nedenle okulunuz, üniversiteniz ve Edirne ile hiçbir şekilde bağlantınızı koparmayacağınızı, meslek hayatınızı etik değerlerden ve bilimsellikten ödün vermeden sürdüreceğinizi umut ediyor, hepinize cesaretle başladığınız bu yolda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mezunlar adına konuşan Fatma Yiğit, yetişmelerinde payı olan ailelisine ve akademisyenlere teşekkür ederek, hem keyifli hem de zor üniversite hayatının sonuna geldiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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