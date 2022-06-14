Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

14.06.2022 13:00
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Konservatuarı Gösteri ve Sanat Eğitim Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

İlahiyat Fakültesi korosunun ardından mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Sinem Ekşi, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yakışır bir şekilde görevlerini yapmak istediklerini ifade etti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk de mezun olan öğrencileri tebrik ederek, "Dini ilimler sahasında lisans diploması almayı hak ettiniz. Burası bir üniversite ve buradaki öğrenme tabiatıyla başka kurumlardakinden farklı olacaktı ve öyle oldu. Burada bilginin değerli olduğunu, bilgiye öğrenmek kadar bilgiye ulaşma yollarının da önemli olduğunu öğrenmiş oldunuz." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de öğrencilerin işlerini en iyi şekilde yapmaları gerektiğini belirterek milli, manevi ve ahlaki değerlerden sapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Video mesaj yoluyla törene katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da mezun olan öğrencilerin ülkesine, çevresine ve insanlığa fayda sağlayan birey olmalarının Trakya Üniversitesi ailesi için gurur kaynağı olacağını vurgulayarak, bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Törene Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi - Son Dakika

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