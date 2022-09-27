Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

27.09.2022 11:26
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi öğrencisi Ece Dikbıyık, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nda görev aldı.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Ece Dikbıyık, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nda görev aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Sanat Dalı Lisans öğrencisi Dikbıyık, orkestra şefi Cem Mansur tarafından genç sanatçıların ulusal ve uluslararası düzeyde sahne deneyimleri elde edebilmeleri adına kurulmuş Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın seçmelerine katıldı.

Seçmeleri başarıyla geçen Dikbıyık, orkestranın 05 - 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen turnesi kapsamında Altenburg, Berlin Konzerthaus, Pauliruine Dresden ve İstanbul İş Sanat salonlarda sahne aldı.

Dikbıyık ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ait yeni konser salonu ve Prag Rudolfinum konser salonunda da viyolonsel grup şefi olarak görev yaptı.

Dr. Öğretim Üyesi İsov'un kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mümin İsov'un "En Farklı Komşu: 20. Yüzyılın İkinci Yarısında Bulgar Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye) ve Osmanlılar (Türkler) İmajı adlı eseri yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsov, kitabında Bulgaristan'daki Osmanlı İmparatorluğu - Türkiye ve Osmanlılar - Türkler imajının inşasında okul ortamı, akademik söylem ve propaganda arasındaki etkileşime odaklandı.

İsov'un araştırmasının arşiv malzemeleri de dahil olmak üzere zengin kaynaklara, komünizm yıllarına ve demokrasiye geçiş sürecine ait bilim ve ideoloji açıdan Bulgar pedagojisi, tarih ve etnografyası, Türkoloji, Osmanlı ve Balkan araştırmaları alanının en etkin yazarlarının çalışmalarına dayandığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de uygulama sınavı yapılacak Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de uygulama sınavı yapılacak 'Baja Troia Türkiye 2022' sona erdi 'Baja Troia Türkiye 2022' sona erdi
Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, gençlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:20 Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu
16:13 Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:57 CHP'den hükümete "Dilşah Ercan" tepkisi: Terbiyesizliğin, hadsizliğin lüzumu yok! Teröristlerle aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 17:24:03. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement