Trakya Üniversitesi, Stem Eğitimi İçin Ata Yurdu Öğretmenlerini Ağırladı

Trakya Üniversitesi'nin himayesinde TİKA desteğiyle düzenlenen, ata yurdumuz Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'daki okullarda görev yapan fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji alanından 19 öğretmeninin katıldığı "STEM" eğitimi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslik ve...

Trakya Üniversitesi'nin himayesinde TİKA desteğiyle düzenlenen, ata yurdumuz Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'daki okullarda görev yapan fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji alanından 19 öğretmeninin katıldığı "STEM" eğitimi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslik ve laboratuvarlarında gerçekleştirildi.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yürütücülüğünde ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı, Doç. Dr. Eylem Bayır, Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özyıldırım'ın uzman eğiticiler olarak görev yaptığı eğitimlerde, 21. yüzyılın modern eğitim yaklaşımlarına uygun olarak park sensörü, rüzgar türbini, köprü tasarımı gibi çalışmalar yapıldı. Tasarım materyalleri olarak organik ve doğa dostu maddeler kullanılırken "Sıfır Atık Projesi"ne destek niteliğinde çalışmalar gerçekleştirildi.



Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eleştirel düşünme, problem çözme ve iş birlikçi yaklaşım esas alınarak düzenlenen program kapsamındaki eğitimleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er birlikte ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kardeşleri ve akrabaları burada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "Eğitim Fakültemizden değerli hocaların katkılarıyla ortaya böyle bir proje çıktı. TİKA, tüm projelerimizde olduğu gibi bu eğitimimizde de katkısını esirgemedi. İlk adımı Batı Trakyalı öğretmenlerle atmıştık. İkinci adım olarak da ata yurdumuzdan sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



Trakya Üniversitesi olarak sadece ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerle sınırlı kalmadıklarını, mezuniyet sonrası eğitim programlarına da önem verdiklerini kaydeden Tabakoğlu, "Öğretmenlik, lisans eğitiminden sonra duran bir meslek olmayıp, hayatın doğal akışı içerisinde sürekli gelişmeyi ve değişmeyi gerektiren bir meslek. Bunun için de kişisel gelişim ve sürekli öğrenme şart. Öğretmenler, toplumların gerçek lideri ve aynı zamanda o liderleri yetiştiren kişiler. Bu projeyle, gönül coğrafyamız ve ata yurdumuzdaki soydaş ve kardeşlerimizle yakın ilişki içerisinde bulunmayı hedefledik. Bu sayede üniversitemizin yalnızca eğitim veren bir kurum olmakla sınırlı kalmadığını ve ülkeler arası, gönüller arası köprüler kurduğunu da göstermiş olduk" dedi.



Rektör Tabakoğlu'nun hislere tercüman olduğunu belirten TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ise misafir öğretmenleri burada görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Er, Edirne'nin tarihi öneminden bahsederek, "Trakya Üniversitesi bu tarihi misyonu hakkıyla yerine getirmektedir. Trakya Üniversitesi, Türkiye'nin en başarılı projelerinin geliştirildiği, önemli patentlerin gün yüzüne çıkarıldığı önemli bir üniversite. Bu yüzden doğru yerdesiniz. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Umarım bu projeler, ilk önce Türk Dünyası'nın daha sonra da bölgenin ve dünyanın birliğine ve dirliğine katkı sağlar" dedi ve TİKA'nın gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi.



5 gün boyunca dolu dolu geçen, önemli ürünlerin ortaya çıktığı ve 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan eğitim becerilerinin kazandırılması amacıyla ata yurdu Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan ağırlanan öğretmenlere verilen STEM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik) eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda bir sertifika töreni düzenlendi. Törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ile proje kapsamında öğretmenlere eğitim veren Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı, Doç. Dr. Eylem Bayır, Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Durmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özyıldırım katıldı.



Katılımcıların istek ve emekleri ile verimli ve güzel bir hafta geçirdiklerini ve tahminlerinden çok daha ilgili bir grupla karşılaştıklarını belirten proje eğiticilerinden Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı, "Hafta başında, dil sorunu dolayısıyla eğitimlerde istediğimiz mesafeyi alamayacağımız düşündük. Fakat bir saat içinde yanıldığımızı anladık. Bu beş günü çok verimli güzel ve aktif bir şekilde değerlendirdik. Eğitimlerin yanı sıra sosyal ortamlarda da misafirlerimizle birlikte çok iyi vakit geçirdik. Eğitime katılan tüm öğretmenlerimizle iletişim halinde kalarak birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.



Projenin uzman eğiticilerinden Doç. Dr. Eylem Bayır da katılımcılarla birlikte bir hafta eğitim süreci yaşadıklarını ve büyük keyif aldıklarını söyleyerek, "Bu süreçte dostluklar geliştirdik ve bunun devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu projenin gerçekleşmesinden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve TİKA'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Proje katılımcıları ile tanışmak ve bir hafta vakit geçirmekten büyük bir keyif duyduğunu kaydeden uzman eğiticilerden Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Durmaz ise, sürecin burada bitmediğini ve öğretmenlere her konuda destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.



Ata yurdundan gelen katılımcıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden uzman eğiticilerden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özyıldırım ise bütün bildiklerini misafirlerine aktardıklarını ve katılımcıların da bunları büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek öğretmenlere her türlü konuda destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.



Eğiticilerin konuşmasının ardından eğitim süreci boyunca yapılan çalışmalardan görsel ve videoların yer aldığı bir sunum izlendi.



STEM eğitiminin ikinci ayağını başarıyla tamamladıklarını, ilk ayağında Batı Trakya'dan gelen soydaş öğretmenlerimize bu eğitimi verdiklerini, bugün de Orta Asya'dan gelen soydaşlarımıza verilen eğitimin tamamlandığını ifade eden proje yürütücüsü ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu; eğitimlerin Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ve organizasyonunda gerçekleşmesinden ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu vurguladı. Tabakoğlu, "Türkler, büyük ve tarih yazan bir millettir. 2000 yıldır tarihi Türkler yapar, başkaları bakar. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle, soydaşlarımızla paylaşmak isteriz. Sizleri çok seviyoruz, bu yüzden de elimizden geleni hiçbir zaman esirgemeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Burada kimi görseniz size kardeşlerimiz diye sarılır. Bu eğitim bizim tanışmamıza vesile oldu, inşallah ülkelerinizle Türkiye ve Trakya Üniversitesi'ne gönül köprüleri kurulur. Biz, bir arada durdukça bizi parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Gücümüz daim olsun, bu asra Türk'ün damgası vurulsun" diyerek, STEM eğitimlerinin önümüzdeki dönemde Makedonya'daki soydaşlarla devam edeceğini müjdeledi.



Rektör Tabakoğlu'nun konuşmasının ardından Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'dan gelen misafirler, Türkiye'de ve Trakya Üniversitesi'nde olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, dileklere canı gönülden katıldıklarını ve bu eğitimlerin akıllarından, kurulan dostlukların da gönüllerinden hiçbir zaman çıkmayacağını belirtti.



Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verilmesi, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik son buldu. Edirne'de gerçekleştirilen kültür gezileri çerçevesinde Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri'nde geleneksel yemeklerini yaparak birlikte vakit geçiren katılımcılar, ardından Türkiye'den ayrıldı. - EDİRNE

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