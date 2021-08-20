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SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız - Son Dakika

SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız

20.08.2021 11:44

SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayızMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Bolu'da, Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Trambolin Cimnastik Milli Takımı'nın Teknik Kurul Başkanı Dilaver Abdiloğlu, "Biz trambolin olarak olimpiyatlara katılamadık.

SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Bolu'da, Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Trambolin Cimnastik Milli Takımı'nın Teknik Kurul Başkanı Dilaver Abdiloğlu, "Biz trambolin olarak olimpiyatlara katılamadık. Kota alamadık. Çünkü bizim branşımızda dünyadan sadece 16 kadın 16 erkek katılabiliyor. Çok düşük bir katılım sayısı var. Biz de Türkiye'de Suat Çelen'in Türk sporuna kattığı yeni bir branşız. Bu bir bahane değil. Tabi ki elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni de yaptık. Aslında çok da yaklaştık. Fakat bu sefer alamadık. 2024 olimpiyatlarına kota alabilmek adına çok ciddi adayız" dedi.

Trambolin Cimnastik Milli Takımı, Kasım ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor. Karaçayır Mahallesi'nde Sporcu Yetiştirme Merkezi'nde bulunan Trambolin Cimnastik Salonu'nda günde çift antrenman yapan milliler hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Trambolin Cimnastik Milli Takımı'nın Teknik Kurul Başkanı Dilaver Abdiloğlu, "Ay sonunda olması planlanan ve çok güçlü bir müsabakaya hazırlanıyorduk. Belarus'ta. Fakat ülkenin koronavirüs sıkıntılarından dolayı yarışma iptal oldu. Fakat biz hiç iptal olmamış gibi hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yıl sonunda bir dünya şampiyonamız var. O döneme kadar da sürekli her ay en az 2 hafta kamplara girerek o müsabakaya çok ciddi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Çünkü iddialıyız. Cimnastiğin her branşı gibi iddialıyız. Yarışmamız Kasım ayında hem yaş grupları hem de büyükler kategorisinde olacak. Orada hem final hem de madalya kovalayacağız. Çalışmalarımız tamamen bu yönde devam ediyor." dedi.

"2024 OLİMPİYATLARI İÇİN ÇOK CİDDİ ADAYIZ"

Abdiloğlu, bu yılki olimpiyatlara katılamadıklarını hatırlatarak, "Biz trambolin olarak olimpiyatlara katılamadık. Kota alamadık. Çünkü bizim branşımızda dünyadan sadece 16 kadın 16 erkek katılabiliyor. Çok düşük bir katılım sayısı var. Biz de Türkiye'de Suat Çelen'in Türk sporuna kattığı yeni bir branşız. Bu bir bahane değil. Tabi ki elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni de yaptık. Aslında çok da yaklaştık. Fakat bu sefer alamadık. 22024 olimpiyatlarına kota alabilmek adına çok ciddi adayız" diye konuştu.

"HERKES KADAR BİZ DE İDDİALIYIZ"

Dilaver Abdiloğlu, iddialı bir takım olduklarını belirterek, "Bizim zaten 5 tane olimpik kadro sporcumuz var. 3 kadın 2 erkek olmak üzere. Hepsi aday. Biri olmazsa bir diğer olma şansı çok yüksek. O yüzden beşli bir kadroyla giriyoruz. İddialı bir kadroyla giriyoruz. Herkes kadar biz de iddialıyız. Herkes kadar biz de hak ediyoruz. Bununla birlikte herkes çalışıyor ve elinden geleni yapıyor. Kimse oturmuyor. Onlar çalıştıkça da bizler daha çok çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kamplarını 10 sporcuyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Abdiloğlu, "Şu anda kampımıza 3 erkek 7 kadın sporcumuz bulunuyor. Fakat daha geniş bir kadromuz var ama küçük sakatlıklar, pandemiden antrenman yapamayanlar daha hazır olmayanlar sporcularımız da var. Gittikçe kadromuzu genişleterek hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Ayın 28'inde bu kampımız bitecek eylülün 18'i gibi de diğer kampımız başlayacak." dedi.

SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız
SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız

Dünya Şampiyonası, Cimnastik, Milli, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trambolin Cimnastik Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Abdiloğlu: 2024 Olimpiyatları için çok ciddi adayız - Son Dakika


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