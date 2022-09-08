Pamukkale'yi 8 ayda 91 bin ziyaretçi balondan izledi - Son Dakika
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Pamukkale'yi 8 ayda 91 bin ziyaretçi balondan izledi

08.09.2022 12:28
Pamukkale'yi 8 ayda 91 bin ziyaretçi balondan izledi

Travertenleri, antik kenti ve havuzuyla turistlerin ilgisini çeken Pamukkale'yi ocak-ağustos döneminde 91 bin 128 ziyaretçi gökyüzünden izledi.

Travertenleri, antik kenti ve havuzuyla turistlerin ilgisini çeken Pamukkale'yi ocak-ağustos döneminde 91 bin 128 ziyaretçi gökyüzünden izledi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de 2012'de 1 balonla başlayan sıcak hava balon turlarına turistlerin ilgisi devam ediyor. Bu yıl ocak-ağustos döneminde 91 bin 128 yerli ve yabancı misafir, sıcak hava balonuyla bölgeyi havadan izleme şansını yakaladı. Kapadokya'dan sonra en fazla sıcak hava balon turunun yapıldığı Pamukkale'de başta sadece kış döneminde hazırlanan turlar artık dört mevsim gerçekleştiriliyor.

Travertenlerin hemen altındaki bölgeye gün doğumundan önce araçlarla gelen turistler burada balonların şişirilmesini bekliyor. Daha sonra görevliler yardımıyla tek tek balonlara binen turistler Pamukkale semalarında gün doğumunu ve ören yerini izleyebiliyor.

Pamukkale'deki balon şirketinin genel operasyon sorumlusu Gökberk Özyurt, AA muhabirine, bölgede 40 balonun bulunduğunu söyledi.

Turlara yoğun talep aldıklarını anlatan Özyurt, "Müşteri yoğunluğumuz devam ediyor. Özellikle Rus turistlerin ilgisi çok fazla. İki ay sonra Latin Amerika ve Endonezya, Malezya'dan gelecek misafirleri ağırlayacağız. Hava durumuna göre 45 dakika ile 1 saat uçuşumuz sürüyor. Günlük 14-15 sabit uçuşumuz oluyor. Misafirlerimiz 800-900 metre yüksekten Pamukkale'yi izleyebiliyor" diye konuştu.

Balon pilotu İsmail Hıraözlü de misafirlerin balonda harika zaman geçirdiğini dile getirdi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen ise Pamukkale'de gerçekleştirilen balon ve yamaç paraşütü turlarına ilginin attığını söyledi.

Balonla beyaz cenneti yukarıdan görmek isteyenlerin adeta birbiriyle yarıştığını anlatan Şen, "Pamukkale'nin o eşsiz güzelliğini kuş bakışı görmek daha güzel oluyor. Daha sonra ise travertenlerde yürüyerek tatillerini daha anlamlı kılmış oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Adana'dan gelen Büşra Şenelli de geçen yıl eşinin kendisine burada evlilik teklifi yaptığını dile getirdi.

İlk kez balona bindiği için heyecanlı olduğunu anlatan Şenelli, "Burayı çok sevdim. Pamukkale'ye geldiğimiz için çok mutluyum. Çok keyifli bir duyguydu. Herkesin bu eşsiz güzelliği görmesini isterim. Pamukkale'yi balon turuyla izlemek çok güzeldi. Manzara mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

Semih Şenelli ise Pamukkale'nin güzelliğini yüksekten izlediği için kendisini şanslı hissettiğini, güneşin doğuşunun da muhteşem olduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukkale'yi 8 ayda 91 bin ziyaretçi balondan izledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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