Tren ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli - Son Dakika

Malatya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, trendeki bir yolcuya ait 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Siirt- Ankara seferini yapan Kurtalan Ekspres yolcu treninde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alındı. Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki istasyonda durdurulan trende jandarma tarafından yapılan atamada 5 adet paketlenmiş şekilde toplam 10 kilogram kubar esrar maddesi ele geçinildi.

Olay ile ilgili 1 şahısın yakalandığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA