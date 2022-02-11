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Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Bulut: "Hedefim ampute milli takımında oynamak" - Son Dakika

Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Bulut: "Hedefim ampute milli takımında oynamak"

11.02.2022 18:56

Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Bulut: "Hedefim ampute milli takımında oynamak" Önder Karaveli ve Josef de Souza'nın gönderdiği forma Eren'e ulaştı Amasya'da geçirdiği tren kazasında sağ ayağını kaybeden genç futbolcu Eren Bulut, tedavisinin ardından koltuk değnekleriyle yürümeye başladı.

Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Bulut: "Hedefim ampute milli takımında oynamak"

Önder Karaveli ve Josef de Souza'nın gönderdiği forma Eren'e ulaştı

AMASYA - Amasya'da geçirdiği tren kazasında sağ ayağını kaybeden genç futbolcu Eren Bulut, tedavisinin ardından koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Milli takım seçmelerine hazırlanırken yaşadığı talihsiz kaza sonrasındaki yeni hedefi ampute milli takımında oynamak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve örnek aldığı futbolcu Josef de Souza'dan Eren'e forma desteği geldi. Brezilyalı yıldızın imzaladığı 5 numaralı Beşiktaş forması 15 yaşındaki futbolcunun Amasya'daki evine ulaştı. Gönül verdiği siyah-beyazlı renklerden gelen anlamlı mesaj zor gününde sevinç kaynağı olan genç futbolcu kartal pençesi hareketiyle mutluluğunu gösterdi.

Amatör olarak Amasya İl Özel İdarespor'da futbol oynayıp milli takım seçmelerine katılmayı hedefleyen Eren, 14 Ocak'ta talihsiz bir tren kazası geçirdi. Antrenmana giderken dengesini kaybederek tren raylarına düştü. Tren ile ray arasına sıkışan sağ ayağını kaybetti.

Hastanedeki tedavisinin ardından evinde istirahat eden Eren'e Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli bir video mesaj gönderdi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Karaveli ayrıca ziyaret sözü verdi. Formasını imzalayıp Amasya'ya gönderen Josef de Souza'da Türkçe 'geçmiş olsun' sözüyle genç futbolcuya moral verdi. Bu destek Eren'e büyük mutluluk yaşattı. Yaşadığı talihsiz kaza sonrasında koltuk değneklerinin desteğiyle adımlar atarken protezle yeniden ayağa kalkacağına inanan Bulut, "Şimdiki hedefim yılmadan yoluma devam ederek ampute milli takımında oynamak" dedi.

Ailesinin moral desteğinin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Bulut, kazanın ilk anından bugüne kadar yanlarında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'ya da şükran duyduğunu belirtti.

Lise eğitimini sürdürecek genç futbolcunun teknik direktörü Rasim Tufanoğlu da destek mesajının yanı sıra milli takım forması gönderen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür etti. Tufanoğlu, Ampute Mili Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın dikkatini çekecek başarılı oyuncusunun dünya şampiyonu takımına golleriyle güç katacağına inandığını söyledi.

Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Bulut: Hedefim ampute milli takımında oynamak
Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Bulut: Hedefim ampute milli takımında oynamak
Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Bulut: Hedefim ampute milli takımında oynamak

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Josef de Souza, Amasya, Milli, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Bulut: 'Hedefim ampute milli takımında oynamak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Bulut: "Hedefim ampute milli takımında oynamak" - Son Dakika
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