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Tren, raylara inen uçağı böyle biçti! - Son Dakika

Tren, raylara inen uçağı böyle biçti!

10.01.2022 17:40

Amerika Birleşik Devletleri'nde raylara iniş yapan uçağa, trenin çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Uçağın pilotu ise trenin çarpmasından saniyelerle kurtuldu.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde Cessna marka küçük uçak havalandıktan kısa bir süre sonra arıza nedeniyle tren raylarına acil iniş yaptı. Polislerin yaralı pilotu uçaktan çıkarmasından saniyeler sonra tren uçağa çarptı.
Polislerin zamanla yarışı polis vücut kamerasına an be an kaydedildi.

UÇAĞIN PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI

Vücut kamerası görüntülerinde polislerin pilotu uçaktan çıkararak geriye çekilmesinin hemen ardından trenin yaklaştığı ve polislerin hızlıca geri çekildiği görülüyor. Trenin uçağa hızla çarpmasıyla uçak parçaları etrafa saçılıyor.

Tren, raylara inen uçağı böyle biçti! O anlar anbean kamerada

PİLOTUN VÜCUDUNDA YARALAR OLUŞTU

Vücudunda kesik yaraları bulunan pilotun tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Yerel kaynaklara göre, trendeki yolcular kazayı yara almadan atlattı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Uçak, Tren, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tren, raylara inen uçağı böyle biçti! - Son Dakika


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