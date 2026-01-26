Trendyol 1. Lig 22. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 22. haftanın perdesi kapandı.
Haftanın son maçında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Ligde 22. haftanın ardından Amed Sportif Faaliyetler, 43 puanla zirvedeki yerini korudu.
Erzurumspor, 42 puanla ikinci, Esenler Erokspor ise 41 puanla 3. basamakta yer aldı.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor-Bandırmaspor: 0-3
Serikspor-Esenler Erokspor: 0-3
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor: 5-1
İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0
Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor: 1-2
Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-2
SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK: 1-2
Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Manisa FK-İstanbulspor: 1-0
Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK: 0-2
Puan durumu
1. Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|13
|4
|5
|44
|28
|16
|43
|2.ERZURUMSPOR
|22
|11
|9
|2
|39
|18
|21
|42
|3.ESENLER EROKSPOR
|22
|11
|8
|3
|49
|20
|29
|41
|4.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|22
|10
|8
|4
|34
|19
|15
|38
|5.ARCA ÇORUM FK
|22
|11
|5
|6
|34
|23
|11
|38
|6.SİPAY BODRUM FK
|22
|10
|6
|6
|41
|20
|21
|36
|7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|22
|8
|9
|5
|43
|26
|17
|33
|8.BANDIRMASPOR
|22
|9
|6
|7
|29
|22
|7
|33
|9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|22
|9
|6
|7
|30
|31
|-1
|33
|10.BOLUSPOR
|22
|9
|5
|8
|39
|28
|11
|32
|11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|22
|8
|7
|7
|30
|21
|9
|31
|12.MANİSA FK
|22
|8
|6
|8
|32
|33
|-1
|30
|13.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|22
|7
|8
|7
|27
|23
|4
|29
|14.İSTANBULSPOR
|22
|6
|10
|6
|30
|33
|-3
|28
|15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|22
|8
|3
|11
|27
|30
|-3
|27
|16.SMS GRUP SARIYER
|22
|8
|3
|11
|23
|28
|-5
|27
|17.SERİKSPOR
|22
|7
|5
|10
|23
|40
|-17
|26
|18.SAKARYASPOR
|22
|6
|5
|11
|32
|42
|-10
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|22
|0
|7
|15
|18
|59
|-41
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|22
|0
|2
|20
|15
|95
|-80
|-28
23. hafta
Ligde 23. haftanın maç programı şöyle:
30 Ocak Cuma:
20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
31 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)
13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor (Bodrum İlçe)
1 Şubat Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor (Diyarbakır)
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenler Erokspor)
