Trendyol 1. Lig 22. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trendyol 1. Lig 22. Hafta Sonuçları

26.01.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek haftayı kapattı. Amed Sportif liderliğini sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'de 22. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın son maçında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde 22. haftanın ardından Amed Sportif Faaliyetler, 43 puanla zirvedeki yerini korudu.

Erzurumspor, 42 puanla ikinci, Esenler Erokspor ise 41 puanla 3. basamakta yer aldı.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor-Bandırmaspor: 0-3

Serikspor-Esenler Erokspor: 0-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor: 5-1

İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0

Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor: 1-2

Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-2

SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK: 1-2

Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Manisa FK-İstanbulspor: 1-0

Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK: 0-2

Puan durumu

1. Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER22134544281643
2.ERZURUMSPOR22119239182142
3.ESENLER EROKSPOR22118349202941
4.ATKO GRUP PENDİKSPOR22108434191538
5.ARCA ÇORUM FK22115634231138
6.SİPAY BODRUM FK22106641202136
7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2289543261733
8.BANDIRMASPOR229672922733
9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK229673031-133
10.BOLUSPOR2295839281132
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR228773021931
12.MANİSA FK228683233-130
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR227872723429
14.İSTANBULSPOR2261063033-328
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2283112730-327
16.SMS GRUP SARIYER2283112328-527
17.SERİKSPOR2275102340-1726
18.SAKARYASPOR2265113242-1023
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2207151859-417
20.ADANA DEMİRSPOR2202201595-80-28
NOT: Adana Demirspor'a 30 puan silme cezası verildi.

23. hafta

Ligde 23. haftanın maç programı şöyle:

30 Ocak Cuma:

20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

31 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)

13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor (Bodrum İlçe)

1 Şubat Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor (Diyarbakır)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenler Erokspor)

Kaynak: AA

Sakaryaspor, Trendyol, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 22. Hafta Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 00:45:03. #7.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig 22. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.