'Troya Müzesi'ne en başarılı müze ödülü - Son Dakika
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'Troya Müzesi'ne en başarılı müze ödülü

7 saat önce

ÇANAKKALE'de, Troya Ören Yeri girişine yapılan ve açılışı geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi, 'Attraction Star Awards' yarışmasında, yaklaşık 80 müze arasında 'En Başarılı Müze' ödülüne layık görüldü.

'Troya Müzesi'ne en başarılı müze ödülü, System.String[]

ÇANAKKALE'de, Troya Ören Yeri girişine yapılan ve açılışı geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi, 'Attraction Star Awards' yarışmasında, yaklaşık 80 müze arasında 'En Başarılı Müze' ödülüne layık görüldü.

İstanbul Florya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Attractıon Star Awards' adlı sektörün en başarılı ürün ve projeleri ödüllendiren yarışmada, Troya Müzesi yaklaşık 80 müze arasında jürinin oyları ile 'En Başarılı Müze' seçildi. Gala Gecesi'ne Çanakkale Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Troya Müzesi Müdür Rıdvan Gölcük, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Celil Agas ve Çanakkale Kurul Müdürü Çağman Esirgemez katıldı.

Ödülü alen Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Henüz 1 yaşında bir müzeyiz. Fakat arkamızda Homeros var, İlyada var, Anadolu toprakları var. Troya yaklaşık 2 bin 700 yıllık bir marka adeta. Dünyanın en eski ve en popüler markalarından biri. Biz Çanakkale'nin Tevfikiye Köyü'nde kurulduk. Köyün nüfusu 438 ve bu köye Troya ismi geçen yıl yaklaşık 750 bin kişi çekti. Bu ödülü Bakanlığımız adına, Çanakkale'miz adına, Anadolu'muz adına, Hektor adına alıyorum. Troya efsanesi devam ediyor" dedi.

'AVRUPA'DA YILIN MÜZESİ OLACAĞIZ'

Çanakkale Vali Yardımcısı Hasan Ongu ise, "18 Mart 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılan Troya Müzemiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu ödülü Çanakkale'mize, müzemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Troya Müzesi Avrupa'da Yılın Müzesi yarışmasında finale kalarak, ülkemizi temsil ediyor. Umut ediyoruz ki Cardiff'ten başarı ile döneceğiz. Troya Müzemizin bu günlere gelmesini sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Çanakkale Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.


Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:20 Kaynak: DHA
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