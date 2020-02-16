Troya'ya "En Başarılı Müze Ödülü" - Son Dakika
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Troya'ya "En Başarılı Müze Ödülü"

6 saat önce

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya'nın yaklaşık 2 bin 700 yıllık dünyanın en eski ve en popüler markalarından biri olduğunu belirtti.

Troya'ya

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya'nın yaklaşık 2 bin 700 yıllık dünyanın en eski ve en popüler markalarından biri olduğunu belirtti.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde kalan Troya Müzesi, İstanbul'da düzenlenen "Attraction Star Awards" yarışmasında yaklaşık 80 müze arasında "En Başarılı Müze" seçildi.

Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Henüz 1 yaşında bir müzeyiz fakat arkamızda Homeros var, İlyada var, Anadolu toprakları var. Troya yaklaşık 2 bin 700 yıllık bir marka adeta. Dünyanın en eski ve en popüler markalarından biri. Biz Çanakkale'nin Tevfikiye köyünde kurulduk. Köyün nüfusu 438 ve bu köye Troya ismi, geçen yıl yaklaşık 750 bin kişi çekti." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Vali Yardımcısı Hasan Ongu ise şunları kaydetti:

"18 Mart 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılan Troya Müzemiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu ödülü Çanakkale'mize, Müzemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Troya Müzesi, Avrupa'da Yılın Müzesi yarışmasında finale kalarak ülkemizi temsil ediyor. Umut ediyoruz ki Cardiff'ten başarı ile döneceğiz. Troya Müzemizin bu günlere gelmesini sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Çanakkale Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Çanakkale, İstanbul, Gölcük, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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