TRT, 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutlayacak - Son Dakika

TRT, 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutlayacak

22.04.2021 13:35
TRT, 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutlayacak, System.String[]

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerinde kutlayacak çocuklar için birçok sürpriz ve özel içerik hazırladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerinde kutlayacak çocuklar için birçok sürpriz ve özel içerik hazırladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kurum tarafından bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hazırlanan özel içeriklerle çocuklara bayram coşkusu yaşatılacak.

Bu kapsamda, TRT'nin 42 yıldır düzenlediği şenlik programlarından binlerce saatlik yayın bantları incelenerek, en özel ve coşkulu sahnelerden oluşan kolaj hazırlandı.

Nostaljik yolculuğun yaşanacağı "Bugün 23 Nisan" özel yayını, yarın saat 14.30'da TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Yeni içerikler, 23 Nisan'dan itibaren çocuklarla buluşacak

TRT Çocuk, yarından itibaren birçok özel klip, yayın ve programı ekranlara getirecek.

İlk kez çocuklarla buluşacak "Z Takımı", her hafta sonu 11.55, 16.00 ve 19.25, "Kız Kulesi Masalları" her hafta sonu 21.15, "Max ve Maestro" ise haftanın her günü 17.40 ve 20.25 saatlerinde ekrana gelecek.

Kanalın ilgiyle izlenen yapımlarından "Yade Yade" haftanın her günü saat 10.15, "Niloya" da haftanın her günü 09.35'te yeni bölümleriyle 23 Nisan'dan itibaren yayında olacak.

Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki akrobasi ekipleri, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, çocuklar için özel uçuş gerçekleştirdi. Bu özel gösteri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 14.20'de ilk kez TRT Çocuk'ta yayımlanacak.

TRT 2'de Mozart ile bayram coşkusu

Sanat hayatıyla çocuklara ilham olabilecek Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserleri, 23 Nisan'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından seslendirilecek.

Çocuklar özelinde tüm müzikseverlerin ilgisine sunulacak "Küçük Dahi Çocuk Mozart" konseri, yarın saat 19.00'da TRT 2'den canlı yayımlanacak.

TRT Müzik de iki konseri 23 Nisan'da ekranlara getirecek. Ankara Radyosu Çocuk Korosunun 23 Nisan'a özel konseri saat 13.30'da, 1500 çocuğun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştığı 23 Nisan özel konseri ise 18.15'te müzikseverlerle buluşacak.

TRT EBA'dan 23 Nisan hediyesi

Ekranların yeni nesil yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA", 23 Nisan'dan itibaren TRT EBA kanallarında olacak.

Seda Çavdar'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmaya, internet aracılığıyla katılım sağlanacak. Aynı zamanda "Tozkoparan" dizisinden ünlü çocuk oyuncular da yarışmacılara eşlik edip destek olacak.

Uzaktan Erişim EBA, ilk bölümüyle yarın saat 20.00'de TRT EBA İlkokul, saat 21.00'de ise TRT EBA Ortaokul ekranlarında olacak.

TRT Haber'de ise Canan Yener Reçber tarafından sunulacak "23 Nisan Özel Yayını", 09.00-11.00 saatlerinde canlı olarak ekrana gelecek.

Ayrıca gün içerisinde Anıtkabir'den de canlı yayın bağlantıları yapılacak.

TRT Radyoları da 23 Nisan'a hazır

Ulusal ve bölgesel yayın yapan bütün TRT Radyoları bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak.

Bu kapsamda, TRT Radyo-1'de gün boyu özel isimlerden oluşan konuklarla 23 Nisan'ın önemi ve çocukların evrensel hakları gibi konulara değinilecek.

Radyo-3, TRT Türkü ve TRT Nağme kanallarında, Çok Sesli Müzikler, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu üyelerinin katılımıyla 23 Nisan'a özel programlar gerçekleştirilecek.

TRT FM ise gün boyu hem müzik içeriklerini hem de dinleyicilerle sohbet konularını günün önem ve anlamına uygun olarak planlayacak.???????

Eğitim Bilişim Ağı, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT, 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutlayacak - Son Dakika


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