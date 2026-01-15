TRT Genel Müdürü Sobacı, "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"nde konuştu Açıklaması

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Çocuk içerikleri ile yetişkin yayınları arasında sıkışıp kalan, kendisine hitap eden temiz ve nitelikli bir ekran arayıp bulamayan gençlerimize, devletinin güvencesi, milletinin değerleri ve medeniyetinin iddiasıyla yoğrulmuş bir adres sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"nde konuşan Sobacı, TRT Genç kanalının açılışını tertemiz kalpleri, parlak zihinleri ve heyecanlı bakışları ile gençlerle yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

TRT Genç kanalının fikri zemininin medeniyetin gençlik tasavvuru ile yakından ilişkili olduğunu aktaran Sobacı, TRT için gençlerin, geleneği, kültürü, inancı, değerleri, ailesi ve milletiyle kurduğu derin bağ üzerinden istikbali omuzlayacak nesil olduğunu belirtti.

Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRT için gençlerimiz, köklerinden kopmadan dünyaya açılan, öz güvenini tarihinden ve medeniyet birikiminden alan, adalet ve merhamet duygusunu bütün insanlığa taşıma iddiasındaki bir ufkun adıdır. Ne var ki, bugün böylesi bir gençlik tasavvurunun karşısına aileyi yük, aidiyetsizliği modernlik, ölçüsüzlüğü eğlence, cinsiyetsizleştirmeyi özgürlük diye pazarlayan bir küresel iklim çıkarılmaktadır. Gençler, insan fıtratını hedef alan, aile kurumunu itibarsızlaştıran, kendi benliklerini aşındıran bir kuşatmayla karşı karşıyadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin bu tehditlere karşı nasıl güçlü bir irade sergilediğine herkesin şahit olduğunu belirten Sobacı, şunları kaydetti:

"TRT olarak bizler de gençlerimizi kuşatan bu hayasızca akınlara karşı medya cephesinde sağlam bir savunma hattı oluşturma sorumluluğunu taşıyoruz. TRT Genç, işte tam da bu sorumluluğun bir yansımasıdır. Kanalımız, birtakım dijital mecralar üzerinden gençlerimizin kalplerine ve zihinlerine musallat olan hazcı zihniyetin ve karanlık mahfillerin karşısına, temiz, güvenli, fıtrata uygun, aileyi ve milli değerleri merkeze alan içerikleriyle dikilen stratejik bir girişimdir. 'Gelecek Sensin' mottosuyla yolculuğuna başlayan TRT Genç ile yayıncılık alanında çok önemli bir boşluğu doldurduğumuzu hassaten belirtmek isterim. Çocuk içerikleri ile yetişkin yayınları arasında sıkışıp kalan, kendisine hitap eden temiz ve nitelikli bir ekran arayıp bulamayan gençlerimize, devletinin güvencesi, milletinin değerleri ve medeniyetinin iddiasıyla yoğrulmuş bir adres sunuyoruz."

"Sporu, müziği, doğayı, sanatı, gençlerimizin hayatlarına temas eden sıcak bir dille işleyeceğiz"

Sobacı, medeniyetin El-Cezeri'nin çarklarında, Harezmi'nin cebir dehasında, Takiyüddin'in rasathane mirasında, Ali Kuşçu'nun gökleri okuyan ilminde, İbn-i Sina'nın şifa ve hikmet anlayışında ete kemiğe bürünmüş zengin bir bilim ve düşünce yolculuğuna sahip olduğunu vurguladı.

Gençlerin ürettikleri her teknolojiye, kurdukları her hayale bu büyük medeniyet serüveninin mayasını katmalarını istediklerini belirten Sobacı, bunun için TRT Genç'te kadim medeniyetin ışığında bilimi ve teknolojiyi hayal gücüyle buluşturacaklarını ve üretmeyi teşvik edeceklerini söyledi.

Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanalımızın ayırt edici özelliği, niteliği ve bilgisi ile öne çıkan ekran yüzleri aracılığıyla evlatlarımızı eğlendirerek eğitecek olmasıdır. Genç girişimcilerin fikirlerini, genç mucitlerin projelerini, astronotlarımız ve bilim adamlarımızla yapılan buluşmaları ekranlara taşıyarak, gençlerimize 'rol model' sunacak, 'ben de yapabilirim' duygusunu aşılayacağız. Tarihimizin şanlı sayfalarını, edebiyatımızın güçlü isimlerini, kültürümüzün derinliklerini gençlerin diline uygun bir üslupla anlatacağız. Sporu, müziği, doğayı, sanatı, güncel yaşamı ve iyilik hikayelerini, gençlerimizin hayatlarına temas eden sıcak bir dille işleyeceğiz. Ayrıca TRT Genç, yalnızca gençlere değil, anne-babalara da hitap edecek. Kanalımız sayesinde ebeveynler, evlatlarıyla birlikte güvenle izleyebilecekleri, birlikte eğlenip birlikte öğrenecekleri ve böylece aralarındaki bağları pekiştirecekleri güçlü bir zemine kavuşmuş olacak."

"Kanalımız, gençlerimize sağlam bir değerler manzumesi sunarak ufuklarını genişletecektir"

Sobacı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde son çeyrek asırda savunma sanayiinden ulaşıma, enerjiden sağlığa, diplomasiden iletişime kadar her alanda tarihi bir atılım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Erdoğan'ın gençlere verdiği önem ve duyduğu güvenin bugün imrenerek takip edilen bir gençlik profilinin, "TEKNOFEST Kuşağı"nın ortaya çıkmasına vesile olduğunu belirten Sobacı, "TRT Genç, işte bu kuşağın sesi ve ekranı olarak, ülkemizin gençlik vizyonunu yayıncılık alanına taşıyan güçlü bir adımdır. Kanalımız, gençlerimize sağlam bir değerler manzumesi sunarak ufuklarını genişletecektir." diye konuştu.

TRT olarak, bu yolda gençlerin yanında yürümeye, ürettiklerini görünür, söylediklerini duyulur kılmaya devam edeceklerine işaret eden Sobacı, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu düşüncelerle, TRT Genç'i kurarken gençlere gösterdiği ihtimamdan ilham aldığımız Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, kanalımızın açılış etkinliğini himayeleri ve ev sahiplikleri için şükranlarımı arz ediyorum. TRT Genç'in ülkemiz, milletimiz ve en çok da gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kanalımızın kuruluş sürecinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Leyle-i Miraç'ın milletimize, Filistin başta olmak üzere gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."