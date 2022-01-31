TRT televizyon yayıncılığında 54. yılını kutluyor - Son Dakika

TRT, 54 yıl önce ilk kez, Ankara Mithatpaşa Caddesindeki bir binanın bodrum katında hazırlanan televizyon stüdyosunda, izleyiciyle buluştu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT spikeri Nuran Devres'in, "Sayın seyirciler burası 3. bant 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968 bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz." anonsuyla Türkiye'de televizyon çağı başladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen o ilk anonsla televizyon yayınına başlayan TRT, 54. yılında çeşitlilik ve derinlik dengesini koruyarak ülkemizi dünyaya, dünyayı ülkemize ve artık dünyayı dünyaya anlatıyor. Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. TRT hem bellektir hem gelecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, tüm ilkleri TRT'de izledi

TRT, 1969'da astronotlar Ay'a ayak basarken, 1972 Münih Olimpiyatları'nda, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 1978'de sualtı kameraları kullanılarak çekilen ilk belgeselde, 1979'da 5 ülkeden 133 çocuk, 31 liderin katıldığı ilk 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde yayın yaparak, izleyiciye gelişmeleri sundu.

Eşsiz arşivi ve yayıncılık geleceğini şekillendirme potansiyeliyle sektörün öncüsü ve amiral gemisi olan TRT, 18 ulusal ve uluslararası televizyon kanalı, 19 radyo kanalı, dijital haber platformları ve 41 dil ve lehçede tüm dünyaya ulaşan yayınlarıyla ilklere imza atmayı sürdürüyor.

TRT, Türkiye ve dünyada doğru ve hızlı haberciliğiyle, tarafsız yayıncılığıyla, ödüllü yapımlarıyla, kültür sanat programlarıyla, yüksek nitelikli içerikleriyle her kesime ve her yaşa hitap etmeyi sürdürüyor.