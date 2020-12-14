"TRT Uluslararası Konya Film Platoları" için imzalar atıldı - Son Dakika

"TRT Uluslararası Konya Film Platoları" için imzalar atıldı

14.12.2020 14:51

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından Konya'da, Büyükşehir Belediyesi ve Meram İlçe Belediyesi işbirliğinde kurulacak olan "TRT Uluslararası Konya Film Platoları" için protokol imzaları atıldı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından Konya'da, Büyükşehir Belediyesi ve Meram İlçe Belediyesi işbirliğinde kurulacak olan "TRT Uluslararası Konya Film Platoları" için protokol imzaları atıldı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Konya'nın zengin birikimini genç nesillere aktarmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Konya'nın özellikle ilim, kültür ve tasavvuf alanında yetiştirdiği isimler ve ürettiği değerlerle tarihte kendine kıymetli bir yer edindiğini anlatan Eren, "Bugün protokol imza törenini gerçekleştirdiğimiz 'TRT Uluslararası Konya Film Platoları'nın bu şehre çok yakışacağına inanıyorum." dedi.

TRT'nin hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin ve Türkiye'den yükselen değerlerin sesi olmaya çalıştıklarını ifade eden Eren, tarihi değerleri ve bu değerleri günümüze taşıyan kahramanların hayatlarını izleyiciyle buluşturduklarını aktardı.

Eren, projelerin kalıcı olabilmesine çok önem verdiklerini belirterek, "Yaptığımız bu alt yapı projelerinden en önemlisi TRT Uluslararası Film Platolarıdır. İstanbul'da yaptığımız film platolarında tüm Türkiye tarafından ilgiyle takip edilen 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizimiz çekilmektedir. 350 dönüm İstanbul'da olan bu arazinin yanı sıra Konya'da 390 dönüm arazide 2. uluslararası film platolarımızı hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Platoda ilk önce Hazreti Mevlana'nın hayatını anlatacak 30 bölümlük bir dizi çekileceğini anlatan Eren, platoda asrısaadet dönemi Mekke ve Medine şehirlerinin de yer alacağını söyledi.

İlk proje Mevlana'nın hayatı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın tarihi açıdan önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Uluslararası Konya Film Platoları'nın da şehrin tanıtılması ve kent tarihinin gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Dünya çapında ses getirecek bu proje için Meram ilçesi sınırlarında Karahüyük Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 390 bin metrekarelik alan TRT'ye tahsil edildi. Platoda ilk etapta 50 dönümlük alana 13. yüzyıl Konya şehrini inşa ediyoruz. Platoda çekilecek ilk proje ise Hazreti Mevlana'nın hayatının anlatılacağı bir dizi film olacaktır."

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da TRT'nin kamu yayıncılığı yaptığını vurgulayarak, Konya'ya yapılacak bu platoda da dönemin şartlarının büyük bir hassasiyetle yansıtılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Eren, Altay ve Kavuş, "TRT Uluslararası Konya Film Platoları" için imzaları attı.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış da katıldı.

Protokol, Türkiye, Konya, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'TRT Uluslararası Konya Film Platoları' için imzalar atıldı - Son Dakika


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