Trump, 1915 olayları için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, 1915 olayları için 'Büyük Felaket' ifadesini kullandı - Son Dakika

Trump, 1915 olayları için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Trump, 1915 olayları için

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. yüzyılın en büyük toplu kıyımlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"1915 yılından itibaren 1,5 milyon Ermeni'nin sınır dışı edildiğini, öldürüldüğünü ya da tehcir edildiğini" ileri süren Trump, şunları kaydetti:

"Bu günde, yaşamını kaybedenlere ve acı çekenlere saygı duyarken, daha insani ve barışçıl bir dünya geliştirme sözümüzü de yineliyoruz."

Trump, Ermeni ve Amerikan toplumları arasındaki bağa dikkati çekerek, "Ermeni toplumunun yeniden kurulmasına ve hayatlarının kurtarılmasına birçok Amerikalının katkı yaptığını, acı çekenlerin hatıralarına saygı gösterdiklerini" belirtti.

Ermenilerin ABD'ye zengin kültürlerini getirmesi ve Amerikan toplumuna birçok katkıda bulunmasından dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini vurgulayan Trump, şunları ifade etti:

"Ermenilerin ve Türklerin sancılı mazileriyle hesaplaşmak ve onu kabullenmek üzere gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün acı çeken ve hayatını kaybeden kişileri anmak bizim için bir zorunluluktur. Tüm dünyadaki savunmasız dini ve etnik azınlıkları koruma sözümüzü de bir kez daha yineliyoruz."

Başkan Trump, göreve geldikten sonraki üç açıklamasında da "Meds Yeghern" ifadesine yer vermiş, önceki ABD Başkanı Barack Obama da konuyla ilgili tüm açıklamalarında bu ifadeyi kullanmıştı.

ABD başkanları, 1993 yılında Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olaylarıyla ilgili düzenli olarak her yıl yazılı açıklama yapıyor. 1915 olayları genellikle "büyük felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadelerle betimleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:14 Kaynak: AA

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