Her şey 120 milyon avroluk cezayla başladı! Trump, Avrupa\'ya ateş püskürdü

09.12.2025 00:18
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin X sosyal medya platformuna verdiği 120 milyon avroluk cezaya tepki gösterdi. "Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda" diyen Trump, "Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği çiftçilere destekle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

120 MİLYON AVROLUK CEZAYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

AB Komisyonu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesini değerlendiren Trump, bu karardan hiç memnun olmadığını vurguladı.

Trump, X platformunun sahibi Elon Musk'ın bu konuda kendisini henüz aramadığını ancak kendisiyle görüşerek bu konunun detaylarını öğreneceğini belirtti.

"AVRUPA ÇOK KÖTÜ BİR YÖNE GİDİYOR"

Cezayı veren AB'yi "uyaran" ABD Başkanı Trump, "Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor." yorumunu yaptı.

Bu durumun herkes için "çok kötü" olduğunu savunan Trump, "Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz, Avrupa çok kötü bir yöne gitti. Bu çok önemli bir konu." şeklinde konuştu.

AB'DEN X'E CEZA

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası vermişti.

Kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek, birliği "Nazi Almanya'sına benzetmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Donald Trump, Sosyal Medya, Elon Musk, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

