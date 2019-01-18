Trump, ABD Heyetinin Davos Seyahatini İptal Etti
26 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılması beklenen Amerikan heyetinin seyahatini "hükümetin kapalı olması" gerekçesiyle iptal ettiği bildirildi.
ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, İsviçre
'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılması beklenen Amerikan heyetinin seyahatini "hükümetin kapalı olması" gerekçesiyle iptal ettiği bildirildi. Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Sanders açıklamasında, Trump'ın federal hükümetin kapalı olması nedeniyle Davos'a gidecek ABD heyetinin seyahatini iptal ettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, geçen hafta Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Davos'taki foruma katılmayacağını belirtmişti.
Trump, "Demokratların, sınır güvenliği ve ulusumuzun güvenliğinin önemine dair uzlaşmazlıklarından dolayı Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre Davos'a yapacağım seyahati saygıyla iptal ediyorum. Dünya Ekonomik Forumu'na en içten dilek ve özürlerimle." paylaşımında bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:11 Kaynak: AA
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