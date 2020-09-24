Trump Amerikan halkını "olabildiğince erken grip aşısı olmaya" çağırdı - Son Dakika

Trump Amerikan halkını "olabildiğince erken grip aşısı olmaya" çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, mevsimsel grip ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerinin birbirine benzediğini vurgulayarak Amerikan halkına olabildiğince erken bir zamanda grip aşısı olması çağrısı yaptı.

Trump Amerikan halkını

ABD Başkanı Donald Trump, mevsimsel grip ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerinin birbirine benzediğini vurgulayarak Amerikan halkına olabildiğince erken bir zamanda grip aşısı olması çağrısı yaptı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Trump, "Bugün Johnson and Johnson da aşı adayının klinik deneylerde final aşamasına geldiğini duyurdu. Böylece Johnson and Johnson, ABD'de final aşamasına gelen 4. aşı adayı oldu." diye konuştu.

Trump, Amerikan halkına aşı deneylerine gönüllü olma çağrısı yaparak bugün 50 eyaletin aşı dağıtımı için 200 milyon dolarlık yardım açıklandığını belirtti.

Herhangi bir aşı adayı onaylanır onaylanmaz bunun ülke içinde dağıtımının çok hızlı olacağını vurgulayan Trump, ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısının ve ölüm oranının düştüğünü söyledi.

Trump, virüs konusunda "savunmasız" nüfusun yaşadığı yaşlı bakımevleri için de 21 milyar dolar ayırdıklarını belirterek ülke genelindeki yaklaşık 14 bin yaşlı bakımevine hızlı test cihazları gönderdiklerini ifade etti.

Ülkede mevsimsel grip döneminin yaklaştığını ve Kovid-19 ile gribin benzer belirtiler gösterdiğini anımsatan Trump, "Umuyorum ki insanlar grip ile Kovid-19'u birbirinden ayırabilir. İlginç bir dönem yaşayacağız. Tüm Amerikalıları mümkün olduğunca erken bir şekilde grip aşısı olmaya çağırıyorum." çağrısında bulundu.

Trump, virüse karşı attıkları adımların işe yaradığını öne sürerek "Biz ülkemizin ekonomisini bir kez daha durdurmayacağız. Bizim planımız virüsü ezip geçmek, ancak (Demokrat Başkan Adayı Joe) Biden'ın planı da Amerika'yı ezip geçmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Postayla gönderilen oy pusulaları kontrolden çıktı"

Bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız. Uzun süredir postayla gönderilen oy pusulalarından şikayet ediyorum, bu bir felaket olacak. Bence bir geçiş süreci olmayacak, bu süreç devam edecek. Postayla gönderilen oy pusulaları kontrolden çıktı." yanıtını verdi.

Trump acil görüşmesi olduğunu söyleyerek salonu terk etti

Trump, Kentucky'de 13 Mart'ta evine giren polisler tarafından öldürülen siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın davasından çıkan karara ilişkin, eyaletin Başsavcısı Daniel Cameron'ın iyi bir iş çıkardığını ve eyaletin valisi ile kısa sürede bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi .

Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın yayımladığı bir videoda Demokrat Aday Biden'ı desteklemesine ilişkin ise Trump, "Ben Meghan'ın hayranı olmadım. Harry'ye şans diliyorum." yorumunu yaptı.

Trump, acil bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini belirterek toplantı salonunu terk etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Grip Aşısı, Grip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 03:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump Amerikan halkını 'olabildiğince erken grip aşısı olmaya' çağırdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak         
00:20
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu         
19:33
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Vatandaşın her kuruşuna göz diken dolandırıcıların Vatandaşın her kuruşuna göz diken dolandırıcıların "mesaj" oyunu akıllara durgunluk veriyor         
17:11
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi         
14:48
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var         
07:52
Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor         
07:43
Karısı rüyasında gördü diye fil satın alan çiftçi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor Karısı rüyasında gördü diye fil satın alan çiftçi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 03:58:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump Amerikan halkını "olabildiğince erken grip aşısı olmaya" çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei