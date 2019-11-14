Son Dakika Haberleri: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı
Son Dakika Güncel Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.

Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı.

Söz konusu fotoğrafta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi. Sayın Emine Erdoğan'a ev sahipliği yapmaktan ve ona tarihi salonlarımızı gezdirmekten zevk aldım." ifadesine yer verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Beyaz Saray, Instagram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal açıklama: YPG ile ortaklığımız sürecek Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 13:49:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]