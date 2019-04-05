Son Dakika Haberleri: Trump: Fed, faizi düşürmeli

Trump: Fed, faizi düşürmeli

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faizi düşürmesi ve parasal genişlemeye gitmesi gerektiğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faizi düşürmesi ve parasal genişlemeye gitmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:26 

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Donald Trump, Ekonomi
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