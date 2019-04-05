Trump: Fed, faizi düşürmeli
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faizi düşürmesi ve parasal genişlemeye gitmesi gerektiğini söyledi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Fed
'in faizi düşürmesi ve parasal genişlemeye gitmesi gerektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:26
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