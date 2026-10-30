Trump gazetecinin sorusuna sinirlendi: Berbat görünüyorsun, biraz kilo ver

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim'de Maryland'deki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'ın Kansas eyaletinde düzenlenmesi planlanan seçim mitingine katılmaktan vazgeçmesi üzerine Reuters muhabiri Jacob Bogage, ABD Başkanı'na sağlık durumu ve yoğun seyahat programıyla ilgili soru yöneltti.

Bogage, "Kansas'a gitmemenizin seyahat etmekten yorulmanızla bir ilgisi var mı?" diye sordu. Soruya sinirlenen Trump, "Böyle bir soru sorduğun için hastasın. Sen hastasın. Hangi kuruluştansın?" yanıtını verdi.

Gazetecinin Reuters muhabiri olduğunu söylemesi üzerine Trump, "Sen hasta bir adamsın. Bu arada Reuters da berbat" ifadelerini kullandı.

"İĞRENÇSİN, BERBAT GÖRÜNÜYORSUN"

Gazetecinin, "Sadece iyi olduğunuzdan emin olmak istiyoruz" demesi üzerine Trump'ın tepkisi daha da sertleşti.

Muhabirin fiziksel görünümünü hedef alan Trump, "Şu adama bakın. Hiç formda değil" diyerek gazetecinin kilosuyla alay etti.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki haftadır beni takip ediyorsun. Kendimi mükemmel hissediyorum. İğrençsin. Kendine çeki düzen ver. Berbat görünüyorsun."

KANSAS ZİYARETİNİ NEDEN İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Trump, Kansas'a gitmeme kararının sağlık durumuyla veya yorgunlukla ilgisi olmadığını savundu. Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ın seçim çalışmalarının iyi gittiğini belirten Trump, "Kansas'a gitmem gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü o çok iyi gidiyor" dedi.

Kansas'taki mitinge fiziksel olarak katılmak yerine telefon bağlantısıyla seçmenlere sesleneceğini açıklayan Trump, Florida'daki programına ise devam edeceğini söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Trump'ın gazeteciye yönelik sözleri kameralar tarafından kaydedilirken, Beyaz Saray'ın hızlı yanıt ekibi de yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda Trump'ın gazeteciye verdiği yanıt övülürken, ABD Başkanı'nın muhabirin kilosunu ve dış görünüşünü hedef alan ifadeleri tartışmalara neden oldu.