Trump: Hindistan, Venezuela\'dan Petrol Alacak

ABD Başkanı Donald Trump, " Hindistan, İran yerine Venezuela'dan petrol satın alacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletine seyahati sırasında Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin küresel enerji politikaları kapsamında Venezuela petrolünün yönlendirilmesine ilişkin, "Hindistan geliyor ve İran'dan almak yerine Venezuela'dan petrol satın alacak" ifadesini kullandı.

Hindistan'ın, Venezuela'dan petrol alması konusunda anlaşma konseptinin oluşturulduğunu söyleyen Trump, Venezuela petrolü konusunda Çin'e de kapının açık olduğunu bildirdi.

Trump, İran ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise bölgede güçlü askeri unsurların bulunduğunu belirtti. İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini kaydeden Trump, "O yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Umarım kabul edilebilir bir şey üzerinde müzakere ederler. Nükleer silahların olmadığı, herkes için tatmin edici bir müzakere anlaşması yapılabilir. Bunu yapmaları gerekir fakat bunu yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Ama bizimle ciddi şekilde görüşüyorlar" diye konuştu.