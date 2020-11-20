Trump'ın avukatı seçimlerde hile yapıldığını kanıtlamaya çalışırken saç boyası aktı - Son Dakika

Trump'ın avukatı seçimlerde hile yapıldığını kanıtlamaya çalışırken saç boyası aktı

20.11.2020 00:14

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, basın toplantısı düzenlediği esnada saç boyasının yüzüne aktığı anlar kameralara yansıdı. Bu durum sosyal medyada ve Amerikan basınında gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Washington'daki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında aşırı terlediği gözlerden kaçmayan avukatın, saç boyasının akması sosyal medyada gündem oldu.

"ZAFER DEĞİL, HİLE"

Joe Biden'ın kazandığı seçimlere ilişkin "Bu bir zafer değil, bu bir hile" yorumunu yapan avukat Giuliani, ortada 'planlı ve geniş çaplı' bir yolsuzluk olduğunu savunarak, Demokratların kontrolündeki bazı kentlerdeki yolsuzluklara göz yumulduğunu iddia etti.

"YARGIÇLAR BİZE DÜŞMAN"

Trump ekibinin usulsüzlük iddiasıyla açtığı birçok davayı kaybetmesine de tepki gösteren Giuliani, "Demokratların lehine akla sığmaz kararlar veren bize düşman yargıçlarımız var" ifadelerini kullandı.

AVUKATIN SAÇ BOYASI AKTI

Giuliani'nin, basın toplantısı esnasında yoğun bir şekilde terlemesiyle birlikte saç boyasının akması da kameralara yansıdı.

"İKİ EYALETİ DE BİZ KAZANDIK"

Giuliani, özellikle Pensilvanya gibi kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayım merkezlerine alınmadığına işaret ederek, "Tanzanya ve daha aklınıza gelmeyecek birçok yerde bile, seçimlerde gözlemciler için özel kurallar var" dedi.

Georgia başta olmak üzere başka kritik eyaletlerde de dava açma hazırlığında olduklarını vurgulayan Giuliani, "Hukuki yollarla kullanılmış oyları sayarsanız, Trump Wisconsin'de Biden'a önemli bir fark atarak seçimleri kazandı. Pensilvanya'yı da 300 bin oyla biz kazandık" iddiasında bulundu.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE YENİ BAŞKAN BIDEN OLDU

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

Trump'ın avukatı seçimlerde hile yapıldığını kanıtlamaya çalışırken saç boyası aktı

Amerika Birleşik Devletleri, Zahit Şeyhanoğulları, Donald Trump, Saç Boyası, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın avukatı seçimlerde hile yapıldığını kanıtlamaya çalışırken saç boyası aktı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı'ndan Bülent Arınç'a jet yanıt: Demirtaş'ın tahliyesini istemek haysiyetsizliktir Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı Dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti Trafik cezası olanlar dikkat! Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulanacak Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı Onlarca sığırcık kuşu karayolunun ortasında telef olmuş halde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı
Son 4 maçta 69 yol yiyen kadın takımının kaptanı: Köle gibi ev işleri yapmamızı istiyorlar Son 4 maçta 69 yol yiyen kadın takımının kaptanı: Köle gibi ev işleri yapmamızı istiyorlar         
00:00
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi         
23:19
Bülent Arınç'tan çok tartışılacak sözler: Osman Kavala'nın tutukluluğuna hayret ediyorum, Demirtaş da tahliye olabilir Bülent Arınç'tan çok tartışılacak sözler: Osman Kavala'nın tutukluluğuna hayret ediyorum, Demirtaş da tahliye olabilir         
22:25
Yol isteyen sürücüye önce küfretti, ardından aracına zarar verdi! Dehşet anları kamerada Yol isteyen sürücüye önce küfretti, ardından aracına zarar verdi! Dehşet anları kamerada         
22:22
6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış         
21:27
Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu         
21:18
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
AB ve Almanya'dan art arda Türkiye'yle gerilimi tırmandıracak tehditler: Dönüm noktasındayız AB ve Almanya'dan art arda Türkiye'yle gerilimi tırmandıracak tehditler: Dönüm noktasındayız         
18:15
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan         
16:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 00:36:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın avukatı seçimlerde hile yapıldığını kanıtlamaya çalışırken saç boyası aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei