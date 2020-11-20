Trump'ın avukatı seçimlerde hile yapıldığını kanıtlamaya çalışırken saç boyası aktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Washington'daki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında aşırı terlediği gözlerden kaçmayan avukatın, saç boyasının akması sosyal medyada gündem oldu.

"ZAFER DEĞİL, HİLE"

Joe Biden'ın kazandığı seçimlere ilişkin "Bu bir zafer değil, bu bir hile" yorumunu yapan avukat Giuliani, ortada 'planlı ve geniş çaplı' bir yolsuzluk olduğunu savunarak, Demokratların kontrolündeki bazı kentlerdeki yolsuzluklara göz yumulduğunu iddia etti.

"YARGIÇLAR BİZE DÜŞMAN"

Trump ekibinin usulsüzlük iddiasıyla açtığı birçok davayı kaybetmesine de tepki gösteren Giuliani, "Demokratların lehine akla sığmaz kararlar veren bize düşman yargıçlarımız var" ifadelerini kullandı.

AVUKATIN SAÇ BOYASI AKTI

Giuliani'nin, basın toplantısı esnasında yoğun bir şekilde terlemesiyle birlikte saç boyasının akması da kameralara yansıdı.

"İKİ EYALETİ DE BİZ KAZANDIK"

Giuliani, özellikle Pensilvanya gibi kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayım merkezlerine alınmadığına işaret ederek, "Tanzanya ve daha aklınıza gelmeyecek birçok yerde bile, seçimlerde gözlemciler için özel kurallar var" dedi.

Georgia başta olmak üzere başka kritik eyaletlerde de dava açma hazırlığında olduklarını vurgulayan Giuliani, "Hukuki yollarla kullanılmış oyları sayarsanız, Trump Wisconsin'de Biden'a önemli bir fark atarak seçimleri kazandı. Pensilvanya'yı da 300 bin oyla biz kazandık" iddiasında bulundu.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE YENİ BAŞKAN BIDEN OLDU

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.