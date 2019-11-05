Trump'ın azil süreci - ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi: Trump tarafından tehdit edildiğimi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için başlatılan yasal süreçte ifade veren ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch, ABD Başkanı tarafından üstü kapalı bir şekilde tehdit edildiğini hissettiğini söyledi.

Marie Yovanovitch ABD Kongresi'ne verdiği ifadede, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinden "çok endişe duyduğunu" kaydetti.

Trump Ukraynalı meslektaşı ile görüşmesinde, "(Yovanovitch'in) başına birşeyler gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

Demokratlar, kapalı kapılar aradından verilen ifadelerin ilk dökümünü Pazartesi günü yayımladı.

Cumhuriyetçi Trump, 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçiminde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Ukrayna merkezli bir gaz şirketinin yönetim kurulunda yer alan oğluna yönelik yolsuzluk iddialarının araştırılması için, Ukrayna'ya baskı yapmakla suçlanıyor.

Beyaz Saray'ın yayımladığı, 25 Temmuz'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin deşifresine göre, ABD Başkanı Yovanovitch'ı "kötü haber" olarak nitelendirdi.

Söz konusu telefon görüşmesi, ABD Başkanı'nın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle azledilmesi sonucunu doğurabilecek soruşturmayı tetiklemişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının nasıl işleyeceğini belirleyecek bir oylamada sunulan tasarı kabul edilmişti. Tasarıda kamuya açık oturumlar yapılması ve kapalı kapılar ardındaki oturum zabıtlarının da yayımlanması öngörülüyor.

Trump görevini kötüye kullanmadığını söylüyor ve Demokratlar'ı kendisine karşı yeni bir "cadı avı" yürütmekle suçluyor.

Yovanovitch telefon görüşmesine nasıl tepki verdi?

Yovanovitch'in Pazartesi günü yayımlanan ifadesinde, Başkan Trump'ın sözlerin nedeniyle "şoke olduğu" belirtiliyor.

11 Ekim'de Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde Yovanovitch, "Ne anlama geldiğini bilmiyordum" diyor. "Çok endişelendim. Hala da öyleyim."

Yovanovitch, ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'a tavsiye için danıştığında, "Başkan'a destek veren bir Tweet atması" tavsiyesi aldığını, ancak bu tavsiyeye uyamayacağını hissettiğini anlattı.

Yovanovitch, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin 2018'in sonlarından beri kendisinin itibarını zedelemeye çalıştığını da savundu.

Amerikalı diplomat, Giuliani'nin Biden ve oğlunu "Başkanlık yarışına olumsuz etkisi olabilecek" bir bilgi bulabilmek için araştırmak istediğini de söyledi.

Yovanovitch, Ukrayna'nın Adalet Bakanı tarafından "arkasını kollaması gerektiği" şeklinde uyarıldığını da belirttii.

Yovanovitch normal görev süresi dolmadan aylar önce, Mayıs 2019'da, Washington'a geri çekilmişti.

Diplomat, Nisan ayında müdüründen bir telefon aldığını ve hemen ABD'ye dönmesinin istendiğini açıkladı:

"Bana güvenliğim için, iyiliğim için olduğunu söyledi, endişeli olanlar vardı."

Temsilciler Meclisi komisyonlarınca ifade dökümü yayımlanan kişilerden bir diğeri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun eski kıdemli danışmanı Michael McKinley oldu.

McKinley ifadesinde, büyükelçilik görevinden alınması kararı sırasında Yovanovitch'e destek mahiyetinde bir açıklama yapılmasını tavsiye ettiğini, ancak kendisine Pompeo'nun "Şimdilik yapmamak daha iyi olur" dediğini kaydetti.

Dokümanlara göre McKinley, "Amerikan büyükelçiliklerinin iç siyasi amaçlar uğruna olumsuz siyasi bilgi elde etmek için kullanılmasından duyduğu kaygılar nedeniyle" istifa ettiğini de anlattı.

McKinley, "İstifamın zamanlaması, birbirine ağır basan iki kaygının neticesinde oldu: Bana göre Dışişleri Bakanlığı'nın azil soruşturmasında arada kalan hariciye hizmeti çalışanlarına destek sunmada yetersiz kalması ve ikincisi de yurtdışındaki büyükelçilerimizin iç siyasi amaçlar için kullanıldığı gibi görünüyor olması" diye konuştu.