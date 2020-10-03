- Trump'ın doktoru Sean Conley: "Başkanın durumu iyiye gidiyor" - Son Dakika

- Trump'ın doktoru Sean Conley: "Başkanın durumu iyiye gidiyor"

- Trump'ın doktoru Sean Conley: "Başkanın durumu iyiye gidiyor" ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Başkan Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

- Trump'ın doktoru Sean Conley: "Başkanın durumu iyiye gidiyor"

MARYLAND - ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Başkan Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. .

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ardından Trump, tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Doktorlar bugün hastane önünde Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Doktor Sean Conley yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın hastaneye kaldırılmasının önlem amaçlı olduğunu belirterek, başkanın öncelikle kendisi için dua eden herkese teşekkür ettiğini aktardı. Conley, Başkan Trump'ın şu an biraz yorgun olduğunu aktararak, "Hastalığın teşhisinden bu yana sadece 72 saat geçti. Bildiğiniz gibi ilk hafta önemli ve hastalığın ilerleyişini belirliyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekibinin gelişmelerden memnun olduğunu belirten Conley, "Başkanın durumu iyiye gidiyor" dedi. Doktor Conley, başkanın yoğun çalışma programına devam ettiğini ifade ederek, "Kendisi çok iyi gidiyor ama hastaneden çıkış tarihi için kesin bir zaman veremem. Her gün kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Conley, Başkan Trump'ın dışarıdan oksijen ihtiyacı duymadığını ve şu anda ateşi olmadığını açıkladı. Başkana hem antikor hem Remdesivir verilmesini virüse her yönden saldırılması olarak değerlendiren Conley, "Başkan sürekli olarak gözlem altında" dedi.

Beyaz Saray ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin geriye dönük olarak Trump'ın kimlerle yakın temasta bulunduğunu incelediğini aktaran Conley, Başkan Trump'ın virüsü nereden kaptığını veya tam olarak ne zaman hastalandığını açıklayamayacağını ifade etti. Başkanın yaşı ve kilosu haricinde aktif ve sağlıklı bir birey olduğunu belirten Conley, "Kalp atışı 70-80'lerde ve tansiyonu 110-120 ve sağlıklı" dedi.

Trump ile ilgilenen doktorlardan Sean Dewley ise, Trump'ın moralinin yüksek olduğunu ve şu an için oksijen desteğine ihtiyaç duymadığını aktardı. Trump'a uygulanan tedavi ile ilgili bilgi veren Doktor Brian Garibaldi yaptığı açıklamada, 40 saat önce başkana antikor tedavisi uygulandığını ve dün akşam itibarı ile Remdesivir ilaç tedavisine başlandığını belirtti. Başkan Trump'ın yemek yemesi ve sıvı alması konusunda özen gösterildiğini belirten Garibaldi, Başkanın kendini iyi hissettiğini açıkladı.

First Lady Melanie Trump'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Doktor Conley, First Lady Trump'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı.

- Trump'ın doktoru Sean Conley: Başkanın durumu iyiye gidiyor
- Trump'ın doktoru Sean Conley: Başkanın durumu iyiye gidiyor
- Trump'ın doktoru Sean Conley: Başkanın durumu iyiye gidiyor
- Trump'ın doktoru Sean Conley: Başkanın durumu iyiye gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Sosyal Medya, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Trump'ın doktoru Sean Conley: 'Başkanın durumu iyiye gidiyor' - Son Dakika


Son Dakika

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