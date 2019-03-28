Son Dakika Haberleri: Trump'ın Opec'e Çağrısı Ardından Petrol Fiyatları Geriledi

Trump'ın Opec'e Çağrısı Ardından Petrol Fiyatları Geriledi

41 dakika önce

– Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üretim kısıntılarını, petrol fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, gevşetme çağrısı yaptıktan sonra düştü.

Trump'ın Opec'e Çağrısı Ardından Petrol Fiyatları Geriledi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üretim kısıntılarını, petrol fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, gevşetme çağrısı yaptıktan sonra düştü.

Trump'ın çağrısına ek olarak, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA), 22 Mart haftasında ABD ham petrol stoklarının 2.8 milyon varil artışla 442.3 milyon varile yükseldiğini açıklaması da etkili oldu.

Mayıs ayı için ABD hafifi petrolü teslimatları yüzde 1.58 düşüşle 58.67 dolara, Brent petrol teslimatları yüzde 1.72 düşüşle 66.13 dolara geriledi.

 Trump, OPEC'e petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin endişelerini belirterek, üretim kısıntılarını gevşetme çağrısı yaptığı Twitter paylaşımında, "OPEC'in petrol üretimini artırması çok önemli. Piyasalar kırılgan ve petrol fiyatları çok yüksek. Teşekkür ederim!" dedi.

OPEC ve diğer büyük petrol üreticisi ülkelerden oluşan 24 ülkelik koalisyon Aralık ayında, günlük petrol üretimini üye ülkeler için günlük 800 bin varil, üye olmayan ülkeler için günlük 400 bin varil azaltarak, toplamda günlük 1.2 milyon varil azaltmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:04 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Donald Trump, Ekonomi
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