Trump: İran Anlaşma İstiyor

Dünya

07.02.2026 10:59
Trump, İran ile Umman'daki görüşmelerin olumlu geçtiğini ve İran'ın anlaşma yapmak istediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman'da yapılan ilk görüşmeyi değerlendirerek, "İran ile çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Florida'ya seyahati sırasında başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirten Trump, sürecin olumlu ilerlediğini kaydetti. Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran ile de çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini ve yakında varacağını hatırlatan Trump, sürecin aceleye getirilmeyeceğini vurguladı. Trump, "Venezuela'yı hatırlarsanız, bir süre beklemiştik ve acelemiz yok. Bolca zamanımız var" değerlendirmesinde bulundu. İran ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, buna karşın "Anlaşma olmazsa sonuçların çok sert olacağı açık. Buna göre herkes kartlarını biliyor" uyarısını yaptı.

Trump, kabul edilebilir bir anlaşma görmeyi istediğini ancak kırmızı çizginin 'nükleer silah' olduğunu yineleyerek, "Her şeyden önce, nükleer silah olmayacak" dedi. Tahran yönetiminin şu an anlaşmaya, öncesine göre çok daha istekli olduğunu savunan Trump, tarafların sonuçları görmek adına önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelmeyi planladığını aktardı.

Kaynak: DHA

