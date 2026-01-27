Trump: İran ile Müzakerelere Açığız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki durumun değişken olduğunu belirterek, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios adlı haber sitesine verdiği röportajda, İran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, İran'daki durumun değişken olduğunu ifade etti. Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki filonun Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını hatırlatan Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" ifadelerini kullandı. İran'ın müzakere talebinde bulunduğunu belirten Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi. İran ile ilgili muhtemel senaryolar konusunda detay vermekten kaçınan Trump, ulusal güvenlik ekibi tarafından kendisine sunulan seçenekler hakkında da yorum yapmadı.

"ABD şartlarını İran'a iletti"

Adını gizli tutan ABD'li üst düzey bir yetkili ise Trump'ın Axios'a verdiği röportajın ardından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın İran ile müzakereye açık olduğunu vurguladı. ABD'nin anlaşma şartlarının geçen yıl İran'a birçok kez iletildiğini hatırlatan yetkili, "Eğer bizimle iletişime geçmek istiyorlarsa ve şartların ne olduğunu biliyorlarsa, o zaman görüşme yaparız" dedi. - WASHINGTON