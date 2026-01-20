Trump, Japonya Başbakanı'na Barış Kurulu Daveti Gönderdi

Japonya basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye Gazze Barış Kurulu'nda yer alması için davet gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu'na davet edilen isimler netleşiyor. Japonya basınında yer alan haberlere göre; Trump, 17 Ocak'ta Gazze Barış Kurulu'nda yer alması için Başbakan Sanae Takaichi'ye davet gönderdi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Takaichi'nin daveti değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Barış Kurulu oluşturulmuştu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiğini duyurarak, bu süreci denetlemek üzere Gazze Barış Kurulu'nun oluşturulduğunu açıklamıştı. ABD basını, kurula daimi üyelik için 1 milyar dolarlık ödeme yapılması gerektiğini iddia etmişti. - TOKYO