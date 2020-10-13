Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi - Son Dakika

Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi

13.10.2020 03:27
Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk seçim mitingini Florida'nın Sanford kentinde yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk seçim mitingini Florida'nın Sanford kentinde yaptı.

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da yaptığı mitingde seçmenlerine seslenerek, "Eskisinden daha güçlüyüm." dedi.

Kovid-19 sürecinden birçok şey öğrendiğini belirten Trump, "Kovid-19 sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum." diye konuştu.

Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, "Biden'ın sahipleri, radikal küreselciler." dedi.

Trump, anketlerin aksine şu anda 4 yıl önceki seçimlerden daha yüksek oy oranına sahip olduklarını savunarak, "Demokratlar, ABD'yi komünist Küba'ya ya da sosyalist Venezuela'ya çevirmek istiyorlar." eleştirisinde bulundu.

Öte yandan, Trump'ın mitinginde maske takmayanların çokluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması da eleştiri konusu oldu.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününe bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, 2 Ekim'de kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra geçen pazartesi taburcu edilmişti.

Trump'ın doktoru Sean Conley, Florida'daki mitingden kısa süre önce Trump'ın arka arkaya günlerde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi - Son Dakika

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